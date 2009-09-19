Evcil'e Rahşan affı yaradı

74 aydır cezaevinde tutuklu bulunan Nesim Malki cinayeti davasında, azmettirici olarak yargılanan Erol Evcil’in cezaevinde yattığı süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.



Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen kararı iki kez bozmasının ardından yeniden görülmeye başlanan Nesim Malki cinayeti davasında, azmettirici olarak yargılanan Bursalı iş adamı Erol Evcil’in tahliyesine karar verildi. Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti, sanık Evcil’in tahliyesine oy çokluğu ile karar verdi. Heyet, ayrıca, davanın diğer sanıkların Burhanettin Türkeş, Oğuz Işıklı ve Mücahit Çakal’ın tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.



Cezasını tamamladı



Temmuz ayında görülen davanın geçen celsesinde Erol Evcil‘in avukatlarından Ahmet Gökçen, tutuklama şartlarının kalktığı gerekçesiyle mahkeme heyetinden müvekkilinin tahliyesini istemişti. Savunmasında mahkemenin tahliye kararı vermemesi halinde müvekkiline verilecek cezanın müebbet hapis olduğunu belirten Gökçen, “Müebbet hapis cezasının infazı 16 yıl 2 gün olup, 4616 sayılı yasa gereğince bu süreden 10 yıl düşümü ile Erol Evcil’in ceza evinde geçirmesi gereken süre 6 yıl 2 gün olacaktır. Müvekkilim bugüne kadar 71 ay 22 gün ceza evinde kalmıştır. Dolayısıyla şartla tahliyesi dolmuş vaziyettedir. Bu durumda da müvekkilimin tahliyesi gerekeceği kanaatindeyiz” demişti. Avukat Gökçen’in bu savunmasını haklı bulan mahkeme heyeti dün görülen duruşmada Evcil’in tahliyesine karar verdi.



Erol Evcil daha önce de 211 sanıklı ’kara para aklamak‘ suçundan yargılandığı davadan da tahliye edilmişti. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi‘ndeki duruşmada mahkeme heyeti, Evcil hakkında ’kara para aklama’suçu ile ilgili olarak Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nce verilen tutukluluğun kaldırılmasına ve bu suçtan tahliyesine karar vermişti. Heyet Evcil‘in şirketleri üzerindeki tedbiri de kaldırmıştı.



Erol Evcil kimdir?



Bursa’nın Çepni Köyü’nde doğan Erol Evcil 15 yaşında ticarete atıldı. Kısa sürede büyük paralar kazandı. Üç uçaklı trilyoner işadamı diye anılmaya başlandı. Sigortacılık ve turizm işleriyle uğraştı. Dünyanın en büyük entegre zeytin işleme tesisi olan Eze Zeytinciliği kurdu. Türkbank’tan aldığı 65 milyon dolar krediyi ödeyemeyince bankayı satın almaya çalıştı. Bankayı satın almasını engellediği ileri sürülen borsa yöneticisi Adil Öngen’i, Alaattin Çakıcı’ya vurdurtmak istediği iddia edildi. Kredi borcunu zamanında ödeyemediği için Efe Zeytin fabrikasını İş Bankası’na devretmek zorunda kaldı. 2 trilyonluk borcu yüzünden Nesim Malki’yi öldürtmekle suçlanıyordu. Dün mahkemece tahliyesine karar verildi.



Nesim Malki kimdir?



İstanbul piyasasında trilyonluk paralarla oynayan Musevi asıllı işadamı. Tunca Tekstil’in sahibi. Sıkışık dönemlerinde işadamlarına faizle verdiği paralardan büyük kazanç sağladı. Pek çok kişi, ona ödeyemediği faizler yüzünden battı. Resmi olmayan tefecilik işlerinin dışında, ölmeden önce finansla ilgileniyordu. Kıbrıs’ta Tuncabak adlı bir bankası ve off-shore bankacılık yapan Kıbrıs Facto Bank’ın sahibi Malki, Türkiye’de banka sahibi olmak için de uğraştı. Banque Indosuez’i almak istedi ama başaramadı. Bursa’da, 28 Kasım 1995 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.



Rahşan Ecevit'in önerisiyle çıkarılan 'Şartlı Salıverme Erteleme Yasası'



Asıl adı Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası olan 22 Aralık 2000'de Rahşan Ecevit'in önerisiyle çıkarılan, devlete karşı işlenen suçlar dışındaki suçlara erteleme veya şartlı salıverme getiren yasa. Kamuoyunda Rahşan Affı olarak bilinir.



9 Aralık 2000’de ölüm orucu eylemlerini sona erdirmek için başlatılan ‘Hayata Dönüş Operasyonu’ndan 3 gün sonra (22 Aralık) 4616 sayılı ‘Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası’ çıkarılmıştı. Cezaevlerinde yer kalmadığı için çıkarılan af yasasının ardından 70 bin kişilik kapasitesi dolan cezaevlerinin nüfusu 40 bine kadar düşmüştü. Ancak, 3 yılda mahkum sayısı 20 bin artarak yeniden 64 bine çıktı.



4616 sayılı Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası 23 Nisan 1999 tarihinden önce işlenen suçları kapsıyordu. Yasa çıktıktan sonra ilk planda cezaevlerindeki 23 bini aşkın tutuklu ve hükümlü aftan yararlanarak tahliye oldu. Daha sonra Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararlarıyla yasanın kapsamının genişlemesi sonucu cezaevinden tahliye olanların sayısı 45 bini buldu. Ancak affın sonuçları bununla sınırlı kalmadı. Suç tarihi 23 Nisan 1999'dan önce olmasına karşılık sonradan açılan ve yargılaması uzun süren davalarda affın etkisi hâlâ sürüyor. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün derlediği istatistikler, 2005 yılında 4 bin 715 kişi hakkındaki davanın af yasası çerçevesinde ertelendiğini ortaya çıkardı.Bu yüzden af hala tartışılmaktadır. Rahşan Ecevit daha sonra "Ben affı garibanlar için istedim, katiller yararlandı." demiştir.

