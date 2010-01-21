Evcil kurt ödülünden etti

T24- 'Vahşi kurdun' çitten atladığı anı yakaladığı fotoğrafla, 2009 yılında dünyanın en prestijli fotoğraf ödüllerinden birini alan İspanyol Rodriguez'in kurdu evcil çıktı.

BBC Wildlife dergisi ve Ulusal Doğa Tarihi Müzesi tarafından verilen ve dünyanın en prestijli fotoğraf ödüllerinden biri olarak gösterilen "Veolia en iyi vahşi yaşam fotoğrafı" ödülünü 2009'da kazanan İspanyol fotoğrafçı Jose Luis Rodriguez'in ödülü geri alındı.

Sabaha karşı çekilen ve iber kurdunun bir çitten atladığı anın yansıtıldığı fotoğraf karesiyle 2009'da ödüle layık görülen İspanyol fotoğrafçı, fotoğraftaki kurdun evcil olmasının anlaşılmasından dolayı diskalifiye edildi.

Wildlife'ın sözcüsü Luoise Emerson, uzun bir araştırmadan sonra fotoğraftaki kurdun Madrid'in Canada Real ilçesindeki doğal hayvanat bahçesindeki evcil kurtlardan biri olduğunun ve sinema dünyası ya da fotoğrafçılar tarafından kiralandığının anlaşıldığını söyledi.



Emerson, jürinin, İspanyol fotoğrafçı Rodriguez'e verdiği 11.500 Euro para ödülünü geri aldığını ve ödül için yeni fotoğraf belirlemek için yeniden toplanacağını bildirdi.

Ödül gereği Rodriguez'in Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenen fotoğrafının da indirileceği belirtildi.

Verilen bilgilerde ayrıca, İspanyol fotoğrafçının, kurdun evcil olduğunu ilk başta inkar ettiği ancak daha sonra kabul ettiği kaydedildi.