Evcil hayvanlar artık "petshop"lar yerine kataloglardan satılacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, petshoplarda hayvan satışının yasaklanacağını söyledi ve evcil hayvan satışının katalog üzerinden yapılacağını açıkladı.

Eroğlu, ziyaret ve temel atma törenlerine katılmak için geldiği Edirne'de, Vali Günay Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Bakan Eroğlu, ziyaretin ardından düzenlediği basın toplantısında, soru üzerine petshoplarla ilgili yeni düzenlemeye de değindi.

Hayvan sergilenmelerini hoş karşılamadıklarını ifade eden Bakan Eroğlu, "Petshoplarda hayvan satışı yasaklanacak. Çünkü çok kötü ortamlarda hayvanlara eziyet ediliyor. Onlara katalogdan satış imkanı sağlayacağız. Bayilik gibi yani, çiftliklerde üretilen şeyleri katalogdan ya da gidip orada gösterecek. Petshoplarda hayvan sergilenmesini hoş karşılamıyoruz" dedi.

Edirne'ye her zamanki gibi yatırım müjdeleriyle geldiğini vurgulayan Erdoğlu, bugün Edirne için çok önemli 18 tesisin temelini atacaklarını ifade ederek, tesislerin maliyetinin 199 milyon TL olduğunu belirtti.

''Ergene'yi tertemiz yapmak bizim boynumuzun borcudur"

Bakan Eroğlu ayrıca, tamamladıkları 87 dere ıslahı ile Edirne'nin artık taşkınlardan korunacağını vurguladı.

Ergene Nehri'ni temizlemek içinde çalışmaların devam ettiğini ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu:

''Ergene ile ilgili bizim görevlerimizi tamamladık. Dereler, yan kolları ağaçlandırma, erozyon kontrol çalışmaları yapıldı.13 tane arıtma tesisinin 12 tanesi bitti. Bir tanesi de bitmek üzere, inşallah bu sene bakanlık olarak bizim görevimiz tamam. Sanayinin kaldı, o da şu anda muazzam tüneller açılıyor, ileri arıtma tesisleri kuruluyor. Ergene'yi tertemiz yapmak bizim boynumuzun borcudur.''

''Bayram boyunca milli parklar ücretsiz"

Bakan Eroğlu, bayram boyunca milli parklar, tabiat parkları, ormanın mesire alanlarının ücretsiz olduğunu ifade ederek, yardımcılarına bu konuda gerekli talimatı vermelerini istedi.

İşletmelere de uyarıda bulunan Eroğlu, ''Akıllı olsun işletenler, tanıtımı olur, müşteri çeker. Hemen talimatları verin bayram süresince ücretsiz olsun girişler. Milli parklar, tabiat parkları, ormanın mesire alanları var çok sayıda. Talimatı verdim bayram boyunca ücretsiz. Bayramda özel sektörden para alan olursa, kulağından tutup atın.'' şeklinde konuştu.

''İnsanlara hayvan sevgisini yerleştirmek lazım"

Bir gazetecinin ''hayvanlara işkence yapanlara hapis cezası verilecek mi'? '' sorusuna Bakan Eroğlu, bu konuda gerekli yasaların olduğunu vurguladı.

Önemli olanın ceza değil, insanlara sevgiyi yerleştirmek olduğunun altını çizen Eroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

''Bu konuda gerekli yasalar var. Belki hapis cezası yok, bir de idam yok. Burada şöyle durum var. Burada önemli olan insanlara sevgiyi yerleştirmek lazım. Bizim kültürümüzde var. Kültürümüzü yaşatırsak, her şeyi kanunla yapmak yerine insanları şuurlandırmak, hayvanların da yaşama hakkı olduğunu anlatmak lazım. Bütün canlıları sevmemiz lazım. Bu şuuru yerleştirebilirsek zaten kimse eziyet etmez. Ama eziyet edeni yakalıyoruz. Şimdi ismini vermeyeyim hatta belediyelere bile ceza kestik. Yeni kanunda daha da sert tedbirler var. Kanun şu anda komisyonda bekliyor.''

Bakan Eroğlu, hava sıcaklıklarının önümüzdeki aylarda özellikle kıyı bölgelerinde mevsim ortalamalarının 1 derece üzerinde olacağını sözlerine ekledi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, valilik makamındaki ziyaretin ardından 1. Balkan Savaşı’nda yaralanıp Edirne Asker Hastanesi’nde şehit düşen dedesi için, Asker Hastanesi Şehitliği’ni ziyaret edip karanfil bıraktı, şehitliğe fidan dikti.

Huzurlu bir ülkede yaşamanın şehitlere borçlu olunduğunu ifade eden Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz ülkemizde çok şehit verdik. Bu topraklar şehit kanlarıyla yoğrulmuştur. Türkiye güçlü olduğu müddetçe gözü olanların gözünü çıkarmak mümkündür. Milletimizin bahtının açık olmasını diliyorum. Bu coğrafyada ayakta kalmamızın yolu, güçlü olmaktan geçiyor. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmemiz lazım, bu özellikler bozulursa bu ülkede gözü olanlar ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyecektir. FETÖ de bunlardan biridir. Ülkeyi alçakça bölme hareketidir."

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Bakan Eroğlu, buradan partisinin il başkanlığına geçti.