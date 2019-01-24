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Evcil hayvanını sokağa terk edene yaptırım geliyor

"Hayvanlara yönelik şiddetin suç kapsamına alınmasını hedefliyoruz"

24 Ocak 2019 10:58

Tarım ve Orman Bakanı Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hayvanlara yönelik şiddetin suç kapsamına alınmasını, sahipli hayvanlarını sokağa terk edenlere yaptırım getirilmesini hedefliyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Hayvanlara yönelik şiddetle ilgili çalışmalara değinen Pakdemirli, "Hayvanlara yönelik şiddetin suç kapsamına alınmasını, sahipli hayvanlarını sokağa terk edenlere yaptırım getirilmesini hedefliyoruz" dedi.

Süt üreticilerine yönelik destekle ilgili bilgi de veren Pakdemirli, "Eylül-ekim-kasım dönemi çiğ süt destekleme ödemeleri yarın başlayacak ve 260 bin üreticiye iki grup halinde 255 milyon lira ödenecek" ifadelerini kullandı.

 

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