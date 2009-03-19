Eva Mendes Türkiye'ye geliyor

Küba asıllı ABD'li oyuncu Eva Mendes Magnum reklam filminde rol almak üzere Nisan ayında Türkiye'ye gelecek.



Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, 2009 yılında gösterilecek reklam filmlerinde, geçtiğimiz yıl Victoria's Secret tarafından "dünyanın en çekici kadını" olarak ilan edilen Eva Mendes yer alacak.



Küba asıllı Amerikalı Eva Mendes, adını rol aldığı birçok Hollywood yapımı filmle duyurdu. Mendes, "İlk Gün", "Zaman Tükeniyor", "Bir Zamanlar Meksika'da", "Daha Hızlı Daha Öfkeli", "Her Şey Parayla Güzel", "Takıldım Sana", "Gecenin İki Yüzü", "Kadınlar" ve "The Spirit" filmlerinde rol aldı.

