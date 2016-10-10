Eva Dedova: Her mesleği yapmak isteyince oyuncu oldum

Kazakistan doğumlu Eva Dedova, küçük yaşta geldiği Türkiye’de oyunculuk kariyerine Kanal D’deki “Babam ve Ailesi” ile devam ederken “Oyuncu olmamın nedenlerinden biri her mesleği yapmak istememdi. Ama oyuncu olmasam psikolog olurdum muhtemelen” dedi.

Dedova'nın Hürriyet gazetesinde yer alan söyleşisi şöyle:

Bugüne kadar farklı projelerle defalarca ekrana geldiniz ama iş dışında pek ortalarda görünmüyorsunuz. Öncelikle sormak istiyorum; gerçekte kimdir Eva Dedova, bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

1992 yılında Kazakistan’ın Alma-ata şehrinde doğdum. 6 yaşındayken Türkiye’ye geldim. Eğitimime de burada, İstanbul’da başladım.

Öğrencilik devam ediyor mu?

Evet, Kadir Has Üniversitesi’nde sinema Radyo TV bölümü öğrencisiyim.

“Babam ve Ailesi”ne gelelim... Dizi çok beğenildi, ilgiyle takip ediliyor. Bu başarıyla ilgili siz neler söylemek istersiniz?

Tabii ki çok seviniyoruz, onca emeğin hakkını alabilmek hem güzel hem de gurur verici. Birlikte çalıştığım kadro, yapım şirketi ve yönetmen gerçekten şahane. Onlarla bir arada olduğum için de ayrıca mutluyum.

"Uzun zamandır bu kadar gerçekçi aile dizisi yoktu"

İzleyici “Babam ve Ailesi”ni neden izlemeli sizce?

Biz her yaşa hitap eden bir diziyiz. Uzun zamandır bu kadar gerçek bir aile dizisi izlememiştik. Her bölümde gelişen olaylar bizi bile meraklandırıyor.

Dizideki rolünüzden bahseder misiniz biraz da...

Ece rolündeyim... Ece, Mert’in kız arkadaşı. Yaşına göre olgun bir genç kız... Psikolojik açıdan geçirdiği zor günlerinde de Mert’in yanında ve hep ona destek. Ayrıca kendi ayakları üzerinde duran başarılı bir moda tasarımcısı.

"Erdal Beşikçioğlu en sevdiğim oyunculardan"

Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği yapmak isterdiniz?

Oyuncu olmamın nedenlerinden biri her mesleği yapmak istememdi. Psikolog olurdum muhtemelen ki eğitimini de alıyorum bir yandan.

Sizin takip ettiğiniz bir dizi var mı?

“Babam ve Ailesi”ni izliyorum tabii ki (gülüyor). En sevdiğim diziler arasında ayrıca “Mr. Robot” var. Rami Malek inanılmaz bir performans sergiliyor orada.

Peki en beğendiğiniz oyuncular kimler diye sorsam?

Türkiye’de en sevdiğim oyunculardan biri Erdal Beşikçioğlu. Umarım bir gün onunla aynı projede buluşma fırsatı bulurum.

Son olarak “Babam ve Ailesi” fanlarına neler söylemek istersiniz?

Her pazartesi Kanal D ekranındayız. Bizi izlemeye devam edin.

"Resim yapıyor ve fotoğraf çekiyordum"

Ece ve Eva arasında ne gibi benzerlikler var?

Ece ile Eva arasında pek bir benzerlik olduğunu söyleyemem açıkçası (gülüyor).

Ece karakteri kendi markasının ürünlerini tasarlayıp satıyor, sizin böyle bir uğraşınız var mı?

Yok, ben yağlıboya resim yapıyorum, ayrıca fotoğraf çekiyorum. Ama bunlar da ticari amaçla yaptığım şeyler değil. Sadece hobilerim.

Dizi çekimlerinden arta kalan zamanlarda neler yapıyorsunuz?

Arkadaşlarımla bir arada olmaya çalışıyorum. Spor yapıyorum. Seyahat etmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi de çok severim.