Ev yapımı serum öldürdü

Adana'da, Seyhan ilçesinde özel bir hastanenin ameliyathanesinde 10 yıldır hemşire olarak görev yapan Zeliha Taştan kendisine takacağı seruma saf su yerine yanlışlıkla narkoz eklemesi sonucu hayatını kaybetti. Adıyaman'da toprağa verilen hemşirenin yakınları yasa boğuldu.

İddiaya göre, Adana'nın Seyhan ilçesinde özel bir hastanenin ameliyathanesinde 10 yıldır hemşire olarak görev yapan Zeliha Taştan (30), soğuk algınlığı şikayetiyle hastanenin doktoruna muayene oldu. Doktor, Zeliha Taştan'ın grip olduğunu belirterek, serum takılmasını istedi. Serumu hastanede almak istemeyen hemşire Taştan, serumu evde kullanacağını, kendisine sadece damar yolu açılmasını istedi.

Son anda fark edip komşularına söyledi

İHA'nın haberine göre, koluna damar yolu açılan hemşire, ilaçların bulunduğu kısımdan serum ile birlikte serumun sıvılaşmasını ve kanda pıhtılaşma olmasını önleyen saf su (distile su) yerine, narkozda kullanılan (cetokain) ilacını aldı. Eve gittiğinde komşularıyla bir süre sohbet eden Zeliha Taştan, serum ve ilacı damar yolundan almaya başladı. Narkozda kullanılan ve kesinlikle damar yolundan alınmaması gereken cetokaini son anda fark eden Taştan, durumu komşularına bildirdi.

9 günlük mücadele acı bitti

Zeliha Taştan daha sonra evde bayıldı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Taştan'ın kalbinin durduğunu belirledi. Taştan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeliha Taştan, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. Yoğun bakımda 9 gün yaşam mücadelesi veren hemşire hayatını kaybetti.

Yakınları yasa boğuldu

Hemşirenin Adana'dan geniş bir araç konvoyuyla alınan cenazesi, Adıyaman merkez Dardağan köyüne getirildi. Cenazenin gelmesiyle köyde ağıt sesleri yükseldi. Genç hemşirenin sinir krizleri geçiren yakınları, güçlükle ayakta durdu. Zeliha Taştan, Dardağan köyü mezarlığında toprağa verildi.

Taştan'ın halasının oğlu Aziz Akdağ, "Yanlış bir iğne yapması sonucu genç yaşta hayatını kaybetti. Ailesi ve biz perişan durumdayız. Hepimizin başı sağolsun" dedi.