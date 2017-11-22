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Dünya

Ev yapımı roketiyle havalanarak 'Dünya'nın düz olduğunu' kanıtlamaya çalışacak

"Aerodinamik ve akışkan dinamiğiyle, nesnelerin havada nasıl hareket ettiklerini biliyorum; ama bu bilim değil, sadece bir formül"

22 Kasım 2017 21:19

ABD'de Dünya'nın düz olduğuna inanan "Çılgın" lakaplı emekli limuzin şoförü Mike Hughes, evinin garajında yaptığı buharlı bir roketle cumartesi günü California'da test uçuşu yapacak.

20 bin dolara mal olan roketiyle saatte 800 kilometre hıza çıkarak 550 metre yüksekliğe ulaşmayı hedefleyen Hughes, uçuşunu internetten canlı yayınlayacak.

Mojave çölünde, sadece dört kişinin yaşadığı Amboy kasabasında, rampa olarak kullanılacak eski bir karavandan fırlatılacak roket bu yüksekliğe ulaştığında iki paraşüt devreye girecek.

Hughes test uçuşunu, Dünya'nın düz olduğuna inanan "Düz Dünya Araştırma Grubu" adlı derneğin sponsorluğunda gerçekleştirecek.

61 yaşındaki Mike Hughes, "kurgudan ibaret" dediği bilime inanmadığını belirterek, "Aerodinamik ve akışkan dinamiğiyle, nesnelerin havada nasıl hareket ettiklerini biliyorum. Ama bu bilim değil, sadece bir formül" dedi.

"Tabii ki çok korkuyorum"

Hughes, uçuşunun riskleriyle ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Tabii ki çok korkuyorum. Ama hiçbirimiz bu dünyadan canlı çıkmıyoruz."

2014'te de benzer bir deneme yapan Hughes, bu uçuşun ardından, kendisini uzaya çıkaracak yeni bir roket yapmayı planlıyor.

Hughes bu roketle, 'Dünya'nın düz olduğunu kendi gözleriyle göreceğini' söylüyor.

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