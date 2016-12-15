İstanbul Kartal'da iki arkadaşın düzenlediği ev partisi cinayetle bitti. Bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada Abdurrahim Acar (44), arkadaşı Mümtaz Akgöl'ü (62) bıçaklayarak öldürdü, diğer iki kadını ise yaraladı.

Sabah'tan Soner Koçer'in haberine göre, olay, Atalar Mahallesi Zülüf Sokak'ta bulunan 8 katlı bir apartmanın bodrum katındaki dairede dün 02.00'de yaşandı. İddiaya göre Acar ve Akgöl bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Acar bıçağıyla Akgöl ve iki kadını bıçaklayarak evden kaçtı. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Akgöl'ün olay yerinde öldüğünü belirledi. Cenaze otopsi için adli tıpa gönderildi. Yaralı kadınlar, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Birinin durumu ağır. Evli ve 3 çocuk sahibi, inşaat işçisi Acar ise Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.