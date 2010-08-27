Ev ödevi: Terör saldırısı düzenleyin

T24 - Avustralya’da bir öğretmenin verdiği ev ödevi, gündemi sarstı. 10. sınıf öğrencilerine “terör saldırısı” planlama ödevi veren öğretmen, mümkün olduğunca çok sivilin ölmesini istedi.





İlginç olay Batı Avustralya eyaletindeki Kalgoorlie Boulder’de gerçekleşti. Bir öğretmen yurttaşlık bilgisi dersinde, 15-16 yaşlarındaki 10’uncu sınıf öğrencilerinden, ev ödevi olarak kimyasal ya da biyolojik silahlarla bir terör saldırısı planlamalarını istedi.

The West Australian gazetesinin haberinde öğretmenin, mesajın güçlü olması için saldırının mümkün olduğunca çok masum sivili hedef alacak şekilde hazırlanmasını istediği de belirtiliyor. Gazeteye göre öğrencilerin hangi tür insanların hedef alınacağını, yer, zaman ve silah seçimini, ayrıca kullanılan yönetimin insan vücuduna etkisini de anlatmaları istendi. Ancak öğrenciler arasında ödevi hazırlamak istemeyen Sarah’nın basına anlattıkları olayın seyrini değiştirdi. Sarah, öğretmenin kendilerine verdiği ödevi Avustralya Radyosu’na şöyle okudu:

“Sen siyasi bir mesaj vermek isteyen, bunun için de Avustralya’nın bir kentinde kimyasal ya da biyolojik madde kullanan bir teröristsin. Amacın mümkün olduğu kadar çok sivili öldürmek. Elindeki biyolojik ya da kimyasal maddeler sadece 200 metrelik bir alanda öldürücü etkiye sahip.”

Aileler öfkeli



Sarah’nın annesi ise kızının ödevi görünce dehşete kapıldığını belirtirken, “Böyle bir şeyin ev ödevi olarak verildiğine inanamadım. Uzaktan bir akrabamız Bali’de düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetti ve bu Sara’yı çok derinden etkilemişti” diyor.

Öğretmenin yanlış değerlendirmesi



Çok sayıda öğrenciyse, iyi notlar alıp sınıfı geçebilmek adına, terör saldırısını planlayarak ev ödevini tamamladı. Ancak öğretmenleri tarafından değerlendirilmeye alınmadan, ödev geri çekildi. Olayın basına yansıması üzerine okul müdürü Terry Martino, üç yıldır öğretmenlik yapan 20’li yaşlardaki öğretmenin bir hata yaptığını ve öğrencilere ev ödevinin amacını ve içeriğini iyi ifade edemediğinden dolayı kendisinin üzgün olduğunu belirtti.

Batı Avustralya Eyaleti Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Eğitim Dairesi Başkanı Sharyn O’Neill de bir yakınlarını terör saldırısı sonucu kaybetmiş Sarah'nın ailesinden özür dileyerek, medeni cesaretinden ötürü 15 yaşındaki Sarah'yı övdü.

O’Neill de “ Öğretmenlerimiz, ev ödevlerini kendilerine verilen müfredattaki konulara göre belirliyor. Öğretmen öğrencilerin konuya kafa yormasını sağlamak istiyordu. Burada öğretmenin çok kabaca yanlış bir değerlendirmesi sözkonusu" diyerek, olayı bir öğretmen hatası olarak değerlendirdi.



Avustralyalılar terör mağduru



Avustralya'da terörizm son derece hassas bir konu. Geçmiş yıllarda çok sayıda Avustralya vatandaşı terör saldırılarının kurbanı oldu. Tıpkı geçen yıl, Endonezya’nın başkenti Cakarta’daki lüks otelleri hedef alan, 2002 ve 2005'te Bali'de düzenlenen bombalı saldırılarda olduğu gibi…



