Ev kazaları çocukları öldürebilir

Düşme, boğulma, silahla yaralanma, yanık ve elektrik çarpması gibi ev kazalarının önlenebilir olduğunu belirten uzmanlar, önlem alınmaması durumunda bu kazaların, bebek ve çocukların ciddi yaralanmasına hatta ölümüne neden olabileceği uyarısında bulundu.



Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tansu Sipahi, küçük çocuklarda görülen yaralanma ve ölümlerinin önemli bir bölümünün önlenebilen kazalara bağlı olduğunu, bu nedenle bebek bakımını üstlenen kişilerin çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.



Yaralanma ve ölümle sonuçlanan ev kazalarına yönelik alınacak basit önlemlerle, bebek ve çocuklarının güvenliğinin büyük ölçüde sağlanabileceğini anlatan Sipahi, düşmeler, boğulma, zehirlenme, elektrik çarpması, yanık ve yangınlar, ateşli silahla yaralanmaların ev ortamında görülen çok önemli kazalar olduğunu kaydetti.



Sipahi, çocuk acil servislerine en sık düşme sonucu oluşan travma ve boğulmalar nedeniyle başvuru yapıldığını belirtti.



Ev ortamında, merdivenler, pencere ve mobilyaların bebek ve çocuklar için risk faktörlerinin başında geldiğine dikkati çeken Sipahi, ''Sandalye ve diğer tüm mobilyaların pencerelerden uzakta olması, yüksek binalarda pencerelere parmaklık takılması, emekleyen ve yeni yürümeye başlayan bebeklerin merdivenlerden uzak tutulması, bebeğin uyuduğu veya bulunduğu yatağın kenarlarının mutlaka korumalı olması 'düşmelere' yönelik alınacak önlemlerdir'' dedi.



Oyuncaklar, çocuğun yaşına uygun olmalı



Sipahi, oyuncakların bebek ve çocukların yaşına uygun olmasına ve düzenli olarak kontrol edilmesine özen gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, ''Oyuncaklarda eksilen bir parça ya da yaralanmaya neden olabilecek kırık var mı diye bakılmalı'' uyarısında bulundu.



Üç yaş altındaki çocukların, solunum yollarının çok dar olduğunu belirten Sipahi, bebek ve çocukların çoğu zaman cisimleri ağızlarına aldıklarını ve bu nedenle boğulma risklerinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Sipahi, kuruyemiş, mısır, şeker ve sosis gibi küçük ve yuvarlak hatlı tüm besinlerin bebek ve küçük çocuklar için boğulma riski taşıdığını vurgulayarak, bebek bakımını üstlenen kişilere şu uyarılarda bulundu:



''Toplu iğne, mücevher, düğme, boncuk, tespih ve diğer tüm küçük cisimler, bebek ve küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurulmalı.



Bebekler, birkaç santimetre derinliğindeki suda boğulabilecekleri için küvet, leğen veya kovalar su ile dolu bırakılmamalı. Bebek veya küçük çocuklar yıkanırken, kapı veya telefona yanıt vermek için yalnız bırakılmamalı. Unutulmamalı ki su altında sadece 2 dakika kalan çocuk bilincini yitirebilir ve kalıcı beyin hasarına maruz kalabilir. Bu nedenle yeni yürümeye başlayan bebeklerinizi ve oyun oynamak isteyen çocuklarınızı korumasız su kenarlarından uzak tutun.''



Zehirlenme ve yanıklara dikkat



Sipahi, bebek ve çocukların maruz kaldığı ev kazalarında zehirlenme, yanık ve yangınların önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, ''Tüm ilaç, kimyasal ve temizlik maddeleri, bebek ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve orijinal kaplarında saklanmalı'' dedi.



Su, süt, kola ve yoğurt kaplarının, bu maddelerin saklanması amacıyla kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Sipahi, ''Unutmayın yaptığınız bu kap değişikliği, bebek veya çocuğunuz tarafından bilinmemekte ve onlar için çok büyük riskleri de beraberinde getirmektedir'' uyarısında bulundu.



Evde zehirli bitki bulundurulmamasını da öneren Sipahi, hava gazı ve soba zehirlenmelerine karşı önlem alınması gerektiğini söyledi. Sipahi, şunları kaydetti:



''Kızgın bir soba, birkaç dakikalığına bebek veya çocuğun yakınına bırakılan içi kaynar su dolu bardak, çaydanlık, tencere, yanan bir ütü ile bebek veya çocukların ulaşabileceği yerlerde bulunan kibrit, çakmak ve ocaklar, çok büyük kaza ve yangınlara yol açmaktadır. Aile ve bebek bakımını üstlenen kişilerin bu konuda çok duyarlı, dikkatli ve özenli olmaları gerekiyor.



Elektrik büyük kazalara neden olabilir



Genellikle dikkate alınmayan bir tehlike kaynağı olan elektrikte çocuklar için çok büyük kazalara neden olur. Bu nedenle, evde açık elektrik kabloları bırakılmamalı, tesisat düzenli olarak gözden geçirilmeli, elektrik prizleri kapatılmalı veya bebek ve çocukların ulaşamayacağı yerlere monte edilmeli, elektrikli ev aletlerinin bebek ve çocukların sağlığına yönelik sayısız risk taşıdığı unutulmamalı.



Ateşli silahlar, bebek ve çocukların sağlık ve yaşamlarına yönelik çok önemli riskleri beraberinde getiriyor. Evde ateşli silah varsa, silah boş saklanmalı ve emniyeti sürekli kapalı tutulmalı. Silah, bebek ve çocukların ulaşamayacağı kilitli bir yerde saklanmalı, kurşunları silahtan ayrı olarak tutulmalı. Silah, bebek veya çocukların yanında kesinlikle çıkartılmamalı ve temizlenmemeli.''



(AA)