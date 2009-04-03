Ev kadınları diyabete daha çok yakalanıyor!

Şişmanlığa dikkat!

Yapılan araştırmalara göre; Türkiye'de diyabet kadınlarda, erkeklere oranla daha yüksek oranda görülüyor. Özellikle ev kadınlarının yüksek risk taşıdığını belirten Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, kadınları diyabete karşı daha bilinçli olmaları konusunda uyardı:Yapılan çalışmalar; ülkemizde diyabetin, kadınlarda erkeklere oranla daha yüksek olduğunu göstermiştir. Buna karşılık, kadınların iş hayatına daha büyük oranda girdiği İsveç'te diyabet erkeklerde daha fazladır. Ülkemizde, çalışmayan ve yaşamı evde geçen kadınlarda hem obezite (şişmanlık) oranının, hem de diyabet oranının daha yüksek olduğu gözlenmiştir.Hareketsiz, genellikle kapalı ortamda ve kapalı sosyal çevrede geçen yaşam, mutfakta geçirilen saatlerin artması, kadınlarda beslenme ve sosyal davranış biçimlerinde değişikliğe neden olur. Egzersiz ve spor alışkanlığı kaybolur, mutfak ve yemeğe dayalı kültür ön plana geçer. Yapılan çalışmalar, özellikle 30'lu yaşlardan sonra ev kadınlarında kilo fazlalığı ya da obezite oranının yüzde 70'lere çıktığını gösteriyor. Kadının yaptığı doğum sayısı ile bu oran daha da artıyor.Şişmanlık, diyabete neden olan en önemli faktörlerden biri. Aynı zamanda Tip2 diyabetin asıl hazırlayıcı nedeni insülin rezistansı da, şişmanlık nedenlerinin en önemlisi. Her 100 şişmandan 70'inde insülin rezistansı ve glukoz intoleransı saptanmıştır. Sık acıkma atakları, açlığa tahammülsüzlük, hızlı ve fazla yeme, tatlı krizleri ile başlayan ve şişmanlığa kadar giden sürenin en önemli nedeninin, gizli şeker dönemindeki insülin rezistansı ve reaktif hipoglisemi olduğunu biliyoruz. Bu nedenle her şişmanlayan kişide metabolizmanın araştırılması gerekir. Şişmanlık oranı arttıkça, insülin hormonu hücreye giriş mekanizmaları bozulur ve diyabet gelişimi hızlanır. Bu nedenle şişmanlığın tedavisi ile diyabetin tedavisi ortaktır. Kan şekeri düşme ataklarının önlenmesi ve kilo kontrolü ön plandadır.