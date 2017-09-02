Ev işlerine yardımcı teknoloji aranıyor

Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2017, dünya çapından 1850 firmanın katılımıyla Almanya’nın Berlin kentinde kapılarını açtı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; sesle kontrol edilebilen buzdolabı ve televizyonlardan, deterjanını kendi kendine online sipariş eden çamaşır ve bulaşık makinesine akıllı ev cihazları ve sistemlerine odaklanan IFA 2017’de kimler, neleri tanıttı?

1- Açıl susam açıl

IFA’ya 790 ürünle katılan Vestel, çerçevesiz ultra ince ilk yerli LED TV’yi tanıttı. 1 santimetreden daha ince bir ekrana sahip yeni model, 2018’in ilk yarısında tüketiciyle buluşacak. Akıllı ev sistemlerine entegre edilen Vestel TV, ev sahipleri yokken evde ve etrafında oluşabilecek hareketleri sensörleriyle algılayarak, gerekli uyarıları yapıyor. Yeni nesil buzdolabı serisi için geliştirilen Vestel Sesli Komut Teknolojisi ile kullanıcılar, buzdolabının kapısını sesli komut ile açıp kapatabiliyor.

2- "Deterjanım bitti, sipariş veriyorum"

IFA’da 223 ürününü sergileyen Beko’nun birbirine bağlı çalışan akıllı ev aletleri serisi HomeWhiz ile cihazlar, internet veya televizyondan izlenip, kontrol edilebiliyor. Özel dozaj sistemi sayesinde bir aylık deterjan depolayabilen AutoDosing teknolojili bulaşık makinesi, kirlilik seviyesi ölçümüyle gerekli deterjan miktarını kendi seçiyor. Akıllı cihazlarla bağlantı kurabilen makine aynı zamanda Amazon DRS servisi üzerinden deterjan siparişini de kendi verebiliyor. Akıllı Espresso makinesi ise Android veya iOS cihazlarla uzaktan kontrol edebiliyor. Kullanıcılar, uygulaması üzerinden kahve içmek istedikleri saati ayarlayarak, alarmları ile kahve makinesini senkronize edebiliyor.

3- Pet şişeden sürdürülebilir ev sistemi

Arçelik’in IFA’da yer alan bir diğer markası olan Grundig, “Sürdürülebilir Ev 2.0” teması altında soğutucu, yıkayıcı, bulaşık, pişirici ve küçük ev aletleri alanındaki 450 adet ürününü tanıtıyor. Geri dönüştürülmüş pet şişe ve plastik materyallerden üretilen çamaşır makinesi ve elektrik süpürgesi, gıda israfını yönetmek için ‘Gerçek Zamanlı Stok Takibi’ sistemi kullanan buzdolabı, Amazon işbirliğiyle deterjan ve diğer temizlik ürünlerinin siparişini otomatik olarak verebilen bulaşık makinesi ile çamaşır ve bulaşık makinesi gibi ürünlerin uzaktan kontrol edilebildiği HomeWhiz akıllı ev aletleri serisi Grunding’in fuarda öne çıkan yenilikleri arasında.

4- Kulaklık kablosuz, sağlık ve spor bilekte

Samsung, IFA’da giyilebilir ürün kategorisinde akıllı saat Gear Sport ve akıllı bileklik Gear Fit2 Pro ile kablosuz kulaklığı Gear IconX’i tanıttı. 1.2 inç yuvarlak Super AMOLED ekranı olan Gear Sport, 4 GB dahili hafıza, 768 MB RAM, bluetooth, hız ölçer, jiroskop, barometre, 300 mAH batarya ve kablosuz şarj özelliğine sahip. Gear Fit2 Pro ise 1.5 inçlik kavisli Super AMOLED ekran, 4 GB hafıza, 512 MB RAM, bluetooth, hız ölçer, jiroskop, barometre, 200 mAH batarya ile geliyor. Samsung’un bluetooth’lu yeni kablosuz kulaklığı Gear IconX ise 5 saate kadar müzik, 4 saate kadar konuşma süresi sunuyor.

5- Alexa'sız ürün kalmayacak

Lenovo Explorer, Amazon Alexa ve Yoga 920 gibi en yeni ürünlerini tanıttı. Amazon Alexa desteği ile gelen akıllı telefon 4. Nesil Moto X ve tablet serisi TAB 4, sesli komutlarla kullanılabiliyor. Alexa tarafından güçlendirilen asistan sayesinde haberler, hava durumu gibi bilgiler, takvim, online alışveriş ve ev içim akıllı cihazların kontrolü sesli komutları yapılabiliyor. Lenovo’nun bilgiyasarı 4 metre uzaklığa kadar ses komutlarını tanıyabiliyor.

6- Ok Google, yıkamaya başla

IFA 2017 kapsamında yeni telefonu V30’u tanıtan LG de yapay zekâ ve sesli komut rüzgârına katılanlardan. 6 inçlik OLED ekranı olan V30’taki Google Asistan özelliğiyle, “OK Google, geniş açılı bir selfie çek” denildiğinde, ön yüzdeki kamera geniş açılı mod ile aktif hale geliyor. Kullanıcıların “OK Google, çamaşırları yıkamak için LG’yle konuş” demesiyle çamaşırlar yıkanmaya başlıyor.

‘6 ayda ürün değişiyor eşim şikâyet ediyor’

Arçelik AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, beyaz eşyada ÖTV’nin sıfırlanması ile ilgili, “ÖTV’nin etkisi son derece önemli. Bu önlem sayesinde pazarın Türkiye’de yüzde 10 büyümesini öngörüyoruz. ÖTV indiriminde sürenin uzatılması hem bizim hem de tüketici için faydalı olur” dedi. 1-6 Eylül tarihlerinde Berlin’de düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA’da konuşan Bulgurlu, ÖTV indiriminde sürenin uzatılmasının hem kendileri hem de tüketici için faydalı olacağını aktardı. Bulgurlu, Türkiye’de demografinin son derece genç olduğuna işaret ederek, gelecek dönemde ÖTV etkisinden bağımsız olarak beyaz eşya pazarında büyümenin olacağını öngördüklerini dile getirdi. Hakan Bulgurlu, evinde Arçelik ürünlerini kullandığını belirterek, “Yeni çıkan ne varsa parasını verip satın alıyoruz. Evde kullanıyoruz. Çünkü kendi yaptığımız şeyi kendimiz kullanmazsak gerçekte nasıl olduğunu anlamak çok zor olur. Eşim inanılmaz şikâyetçi, çünkü 6 ayda bir ürünler değişiyor. Tam ürünü kullanmayı öğreniyor, yeni ürün geliyor. Onun için sürekli fırça yiyorum” ifadelerini kullandı.

Sony'den Y kuşağına özel tasarım

Sony, müziği seven ve tarzına özen gösteren Y kuşağı gençlerine uygun üç yeni kablosuz h.ear kulaklık ve bunlarla uyumlu Walkman®’in çıkışını duyurdu. Sade tasarım korunurken, ufuk yeşili, alacakaranlık kırmızısı, grimsi siyah, soluk altın ve mehtap mavisi gibi farklı ton renkler ekleyerek son modanın etkileriyle özel olarak düzenlendi