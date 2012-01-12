

T24 - Türkiye'de 2011 yılında temizlik-bakım işi için evlere giden 51 kadın öldü; 400 kadın taciz ve tecavüze uğradı. Ev işçisi kadınlar, kendi güvenliklerini sağlamak için sendikadan sonra dernek de kurmaya karar verdi.





Ev İşçileri Dayanışma Sendikası (EVİD-SEN) Genel Başkan Gülhan Benli 2011 yılında 3 bin ‘ev işçisi’nin iş kazası geçirdiğini, 51 kadının öldüğünü, 400’e yakın kadının taciz ve tecavüze uğradığını açıkladı. Benli, “Kayıtdışılık işvereni daha pervasız hale getiriyor. Ayrıca aynı taksiciler gibi bizde de o kapı üstümüze kapandığında başınıza neler geleceğini bilemezsiniz.



Daha geçenlerde bir arkadaşımız gittiği görüşmede kapı üstüne kilitlendi ve günlerce rehin tutularak tecavüze maruz kaldı. Sebebi bu kuralsız, kayıtdışı ortamda internetten iş bulup gitmesi” dedi. ‘Ev işçisiyiz, toz bezi değiliz’ sloganıyla yola çıkan ve kendilerini ‘ailenin bir ferdi’ değil ‘ev işçileri’ olarak nitelendiren ev kadınları, 6 ay önce kurdukları sendikada 20 bine yakın kişiyi buluşturmayı başarmıştı.





‘Devlet korumazsa biz kendimizi koruruz’



İzmir, Bodrum, Antalya, Muğla, Adana, Nevşehir ve Bursa’da kadınların yoğun ilgisiyle karşılaşan kadınlar şimdi bir de dernek aracılığıyla sendikaya üye olamayan yüz binlerce kadına ulaşmayı, hukuki statü kazanıp denetim yetkisine sahip olmayı hedefliyor.



Devletin evlere çalışmaya giden kadınların güvenlikleri konusunda attığı adımların da yetersiz olduğunu vurgulayan Benli, “Kendi çözümümüzü ürettik” dedi, “Çünkü ilgili bakanlıklar çözüm bulana kadar pek çok arkadaşımızı kaybedeceğiz. Bu yüzden dernek kuracağız ve arkadaşlarımızın güvenilir kaynaklarla işe gitmesini sağlayacağız. Arkadaşımızı işe göndermeden önce kendimiz gidip göreceğiz.”



Ancak daha ilk aşamada engelle karşılaşıldı. Benli “İlk kuruluş başvurumuzda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sendikalar Masası memurları, ev işçilerinin başvurusunu, yapılan işin kar amaçlı olmadığı gerekçesiyle kabul edemeyeceklerini söyledi. Ancak evrakları teslim almadık, işleme konması için yeniden sunduk. Bu şekilde ilk adımı attık. Amacımız; ev işçilerinin sorunları hakkında farkındalık yaratmak ve işçilere de maddi, yasal ve psikolojik destek vermek” dedi.



EVİD-SEN Genel Başkanı Benli, ev işçilerinin haklarını düzenleyen uluslararası normlar bulunduğunu hatırlatarak Türkiye’nin bunlara uyum için taahhüt vermesi gerektiğini de vurguladı.





