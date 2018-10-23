T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ev arkadaşlarının bıçaklı kavgası: 1 yaralı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak ilçesinde, ev arkadaşı olan iki trans birey arasında çıkan bıçaklı kavgada Aydın H

23 Ekim 2018 10:49

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak ilçesinde, ev arkadaşı olan iki trans birey arasında çıkan bıçaklı kavgada Aydın H. yaralandı.
​Olay, bugün saat 02.00 sıralarında Yüzbaşı Şerafettin Bey Caddesi\'nde meydana geldi. Ev arkadaşı oldukları belirtilen ötrans bireyler Aydın H. ile Soner Y. arasında, iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Soner Y., yanındaki bıçakla Aydın H.’yi iki yerinden yaraladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Aydın H., Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
Polis, olayın ardından kaçan Soner Y.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet GÜNEYİZMİR DHA İZMİRin KonakYüzbaşıBey CaddesiEvSonerAydınAlsancak Nevvar SalihDevlet Hastanesine
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24