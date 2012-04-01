Ev alırken yeni kriter: Manyetik alan ölçümü

Özellikle büyük şehirlerde yoğunlaşan yüksek gerilim hatları ve baz istasyonları kent sakinlerini endişelendiriyor. Bu durum da ev alırken bakılan kriterlere bir yenisinin eklenmesine neden oldu. Bu tedirginlik emlak piyasasına da yansıdı. Ev alacak olanlar elektromanyetik alan ölçümü yaptırmaya başladı. Bu sayının son yıllarda arttığını belirten Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Çerezci'ye göre, kanseri tetikleyen elektromanyetik kirliliğe karşı insanlar artık daha duyarlı.

Zaman'dan Duran Savaş'ın haberine göre; baz istasyonları, çeşitli vericiler, yüksek gerilim hatlarının sebep olduğu elektromanyetik radyasyon yayan dalgalar insanları tedirgin ediyor. Bu tedirginlik emlak piyasasına da yansıyor. Artık ev satın alacak kişiler beğendikleri evin yeri ve fiyatının yanında elektromanyetik kirliliğe maruz kalıp kalmadığına bakıyor. Önce elektromanyetik radyasyon ölçümü yaptırıyor. Bu ölçüm sonucuna göre evi alıp almamaya karar veriyor.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Çerezci, son yıllarda elektromanyetik dalga ölçümü yaptıranların sayısının arttığını belirtiyor. Çeşitli kanser türlerini tetikleyen elektromanyetik kirliliğe karşı insanlarda duyarlılık oluşmaya başladığını dile getiren Çerezci, özellikle mahalle aralarındaki baz istasyonlarının insanları psikolojik olarak etkilediğini ifade ediyor ve ekliyor: "Artık hiç kimse evinin karşısında bir apartman tepesinde baz istasyonunu görerek oturmak istemiyor."

Elektromanyetik alan ölçümlerinde kabul edilebilir sınırın 05-1 aralığında olduğunu vurgulayan Çerezci, ancak bazı yerlerde bu değerin çok çok üstünde sonuçlar çıktığını aktarıyor. Çerezci, "70-80 kat olan fazla manyetik alana maruz kalan yerler tespit ettik. Ölçüm sonucu elektromanyetik alan yüksek çıkarsa vatandaş hiç tereddütsüz evin yeri ve fiyatını beğense bile almıyor." açıklamasında bulunuyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ev almak isteyen Sevgi Üstüncan, yakın bir noktadan geçen yüksek gerilim hattı sebebiyle elektromanyetik alan ölçümü yaptırdığını belirtiyor. Değerlerin yüksek çıktığını ve evi satın almaktan vazgeçtiğini ifade eden Üstüncan, "Evin yeri ve fiyatı çok güzeldi. Ancak kafamın rahat olması ve sağlığım daha önemli önemli." diyor. Müstakil evinin çok yakınından geçen yüksek gerilim hattı sebebi ile evini satmayı düşündüğünü dile getiren Atilla Yorulmaz ise ölçüm sonuçları normal değerde çıkınca satmaktan vazgeçmiş. 5 yaşında kızım ile 10 yaşında oğlunun sağlığını düşünerek ölçüm yaptırdığını ifade eden Yorulmaz, "Şimdi içim daha rahat." yorumunu yapıyor. Sakarya Maltepe Mahallesi'nde müstakil bir ev beğendiğini ifade eden Mehmet Keskin ise karşıdaki bir apartmanın tepesinde baz istasyonu olduğu için vazgeçtiğini anlatıyor.

Bazı belediyeler ücretsiz elektromanyetik alan ölçümü hizmeti veriyor. Bu belediyelerden birisi de Bursa Nilüfer Belediyesi. Vatandaşın evlerinde gönül rahatlığı ile yaşamaları için 2008'den beri elektromanyetik alan ölçümü yaptıklarını dile getiren Belediye Başkanı Murat Bozbey, geçen yıl 150 evde ölçüm yaptıklarını bildiriyor. Emlakçı Necdet Keser de özellikle son yıllarda baz istasyonu ve yüksek gerilim hatlarının yakınlarında bulunan evlerin tercih edilmediği bilgisini veriyor.