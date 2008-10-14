EÜ'ye öğretim görevlisi alımı

Erciyes Üniversitesi'nin (EÜ) çeşitli bölümlerine 10 profesör, 26 doçent ve 22 yardımcı doçent olmak üzere 58 öğretim üyesi alınacağı bildirildi.



EÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesinin çeşitli bölümlerinde görevlendirilmek üzere 7 profesör, 9 doçent ve 2 yardımcı doçent istihdam edilecek. Fen-Edebiyat Fakültesinde ise 1 profesör, 8 doçent ve 3 yardımcı doçent görevlendirilecek.



Ayrıca, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 1 yardımcı doçent, İletişim Fakültesine 1 profesör, Hukuk Fakültesine 1 doçent, Eğitim Fakültesine 2 yardımcı doçent, Mühendislik Fakültesine 1 doçent ve 5 yardımcı doçent, Veteriner Fakültesine 1 profesör ve 1 doçent, Mimarlık Fakültesine 2 yardımcı doçent, Güzel Sanatlar Fakültesine 1 doçent ve 1 yardımcı doçent, İlahiyat Fakültesine 1 doçent ve 3 yardımcı doçent, Seyrani Ziraat Fakültesine 1 doçent ve 1 yardımcı doçent, Eczacılık Fakültesine 1 doçent, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokuluna 1 yardımcı doçent, Sivil Havacılık Yüksekokuluna 1 yardımcı doçent, Halil Bayraktar Sağlık Meslek Yüksekokuluna 1 doçent ve Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokuluna da 1 doçent alınacak.



Söz konusu kadrolar için gerekli şartlar ve belgelerin, Erciyes

Üniversitesi'nin "www.erciyes.edu.tr" internet adresinden duyurulduğu ifade edildi. Açıklamada, isteklilerin, 27 Ekim'e kadar üniversitenin personel daire başkanlığına bizzat başvurmaları gerektiği belirtildi.

