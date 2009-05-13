'Eurovizyon'da müzik adına hiç birşey yok'

Eurovision şarkı yarışmasının en ünlü galibi İsveçli Abba grubunun üyesi Benny Andersson, şarkı yarışmasını izlemekten vazgeçtiğini, çünkü müzik adına hiçbir şey olmadığını söyledi.



Abba'nın Waterloo adlı parçasıyla kazandığı Eurovision zaferinin 35. yıl dönümünde Andersson İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamada, "Şimdiki büyük bir televizyon olayı, ama müzik adına hiçbir şey yok. Eğer ekran önünde uzun süre oturabilirseniz iyi bir seyirlik" diye konuştu.



"Artık Eurovision'u izlemiyorum, çok büyüdü" diyen ünlü şarkı sözü yazarı, 1974'te kazandıklarında bu yarışmanın şimdikinden daha küçük ölçekli, belki 50'ler ve 60'lardan biraz daha anlamlı olduğunu, ama ondan sonra anlamını yitirmeye başladığını söyledi.



Benny Andersson, "Şimdi müzikal açıdan olması gerektiği gibi değil, ama televizyon şovu olarak iyi bir şov" diyerek, bu yıl sadece İngiltere'yi temsil eden Jade Ewen'ın şarkısının söz yazarı ve piyanisti Andrew Lloyd Webber'ı ilgiyle izleyeceğini belirtti.



Abba'nın zaferinden sonra hiçbir İsveç temsilcisinin şarkısına yardımcı olmadığını ve bu konuyla ilgilenmediğini kaydeden Andersson, şu anda grubu The Benny Andersson Band ile ilk İngilizce albümünü yayınlama hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.

