Eurovizyon’a Kürtçe şarkı katılabilir

TRT Genel Müdrürü İbrahim Şahin, 2003’te yapılan değişiklikle Eurovizyon’da sanatçıların, şarkıların dili konusunda serbest bırakıldığını belirtti. Şahin, “Önümüzdeki yıllarda Türkçe’nin yanında farklı bir dilde bir şarkı ile Eurovision’da ülkemizin temsil edilmesinin önünde her hangi bir engel bulunmamaktadır” dedi.



BDP Muş Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Sırrı Sakık, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Türkiye’nin Eurovizyon Şarkı Yarışmasında İngilizce şarkı ile katıldığına dikkati çekti. Sakık, “İleriki yıllarda gerçekleştirilecek olan Eurovision şarkı yarışmalarında Türkiye’nin, Kürt bir sanatçı ve Kürtçe bir şarkı ile temsil edilmesi için herhangi bir çalışma var mı?” diye sordu.



Önergeyi Arınç adına TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin yanıtladı. Şahin, Eurovizyon Şarkı Yarışması’nın Avrupa Yayın Birliği’nin birliğe üye yayın kuruluşları aracılığıyla besteci, söz yazarı, aranjör ve şarkıcıları Uluslararası bir ortamda teşvik etmek, bu yolla hafif müzik dünyasına nitelikli eserler kazandırmak amacıyla yaptığı bir şarkı yarışması olduğunu anımsattı. Türkçe’nin yanında başka bir dilde yarışmaya katılma konusunda bir engel bulunmadığını ifade eden Şahin, şu bilgileri verdi:

“Avrupa Yayın Birliği 1999’da her ülkenin kendi ana dilinde yarışmaya katılma kuralını değiştirerek şarkılara dil serbestisi getirmiştir. Bu tarihten sonra katılımcı ülkelerden birçoğu, şarkı sözlerinin daha çok insan tarafından anlaşılmasını amaçlayarak şarkının dili konusunda, İngilizce’yi tercih etmişlerdir. 2010 ve 2011’de yarışmaya katılan 25 ülkeden sadece iki tanesi kendi ana dilini tercih etmiştir. 2003’ten itibaren kurumumuzu ve ülkemizi temsil eden sanatçılar şarkılarının dili konusunda serbest bırakılmışlardır. Önümüzdeki yıllarda Türkçe’nin yanında farklı bir dilde, bir şarkı ile Eurovision’da ülkemizi temsil edilmesinin önünde her hangi bir engel bulunmamaktadır.”