Eurovision'un ilk yarı finali bugün

T24 - 56. Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finali bu akşam Düsseldorf'ta yapılacak. Türkiye'yi temsil eden Yüksek Sadakat da bu gece sahne alıp finale kalmaya çalışacak.



İŞTE YÜKSEK SADAKAT'İN LIVE IT UP'I

Eurovision temsilcimiz Yüksek Sadakat, bu akşam yarı finali geçip büyük finale kalmak için sahnede ter dökecek.

Almanya-Düsseldorf’da yapılan 56. Eurovision şarkı Yarışması’nın 1. yarı finali bu akşam... Yarışmada ülkemizi “Live It Up” şarkısıyla temsil eden Yüksek Sadakat de ilk yarı finalde sahneye çıkacak. Dün ilk kostümlü provasını yapan grup, beşinci sırada sahne alacağı gecede 18 ülkeye karşı mücadele verecek.

Eurovision’un büyük finali ise 35 bin kişilik Esprit Arena’da, 14 Mayıs Cumartesi akşamı yapılacak. 22.00'den itibaren TRT’nin naklen yayınlayacağı yarışmaya Almanya’daki gurbetçilerin büyük ilgi gösterdiği, onların oylamaya katılacak olmasının Türkiye’nin şansını artırdığı konuşuluyor.

Yüksek Sadakat, bu akşam düzenlenecek yarı finalde 18 ülkeye karşı mücadele verecek. Eurovision’da “Live It Up” adlı şarkısıyla ülkemizi temsil eden grup, yarı finalde beşinci sırada sahneye çıkacak.

Rakipler Polonya, Norveç, Arnavutluk, Ermenistan, Sırbistan, Rusya, İsviçre, Gürcistan, Finlandiya, Malta, San Marino, Hırvatistan, İzlanda, Macaristan, Portekiz, Litvanya, Azerbaycan ve Yunanistan.