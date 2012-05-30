T24 LogoT24 Logo
Dünya

Eurovision'u kana bulayacaklardı!

Azerbaycan’da terör saldırısı hazırlığında olan bir grup etkisiz hale getirildi

30 Mayıs 2012 22:17

 

Azerbaycan’da, Eurovision Şarkı Yarışması sırasında terör saldırıları düzenlemeyi planlayan bir grubun etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Operasyonlar sonucu, 40 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Cyrstall Hall ve yabancıların kaldığı lüks otellerin hedefte olduğu ortaya çıktı.

Ulusal Güvenlik Bakanlığı, grubun Bakü'de Eurovizyon şarkı yarışması sırasında terör saldırıları düzenlemeyi planladığını açıkladı.

Bakü başta olmak üzere ceşitli kentlerde düzenlenen operasyonlarda en az 40 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların bazılarının silahlı direniş gösterdiği ve çıkan çatışmada 2 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Grubun hedef alınmayı plandığı yerler arasında Eurovision şarkı yarışmasının yapıldığı "Crystal Hall", yabancıların kaldığı lüks oteller, polis merkezleri ve camiler de bulunuyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e de suikast planlandığı da belirtiliyor. Azeri yetkililer, bu operasyonu aslında Eurovision şarkı yarışmasından önce gerçekleştirdi. Ancak yarışmacı ve konukları endişelendirmemek için kamuoyunun bilgilendirilmesi geciktirildi.

 

İran'la gerilim

 

Azerbaycan güvenlik güçleri geçtiğimiz aylarda da bir dizi terör saldırısını önlediğini duyurmuş ve bu saldırı planlarından İran'ı sorumlu tutmuştu. Bu nedenle Azerbaycan'ın İran'la ilişkileri giderek geriliyor. Son olarak Azerbaycan İran'daki büyükelçisini geri çekti. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in özel temsilcisi Farid Esri'nin Azerbaycan'a girişine izin verilmediği de ortaya çıktı.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ramin Mehmanperest, "Ülkeler arasındaki ilişkilerin bozulmasını istemiyoruz. Maallesef provakasyonlar sürüyor ve kriz dalgası büyüyor" dedi. İranlı sözcü, özellikle İsrail'in Bakü-Tahran gerginliğini körüklediğini belirtti.

 

ETİKETLER

Eurovision

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24