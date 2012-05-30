Eurovision'u kana bulayacaklardı!

Azerbaycan’da, Eurovision Şarkı Yarışması sırasında terör saldırıları düzenlemeyi planlayan bir grubun etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Operasyonlar sonucu, 40 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Cyrstall Hall ve yabancıların kaldığı lüks otellerin hedefte olduğu ortaya çıktı.

Ulusal Güvenlik Bakanlığı, grubun Bakü'de Eurovizyon şarkı yarışması sırasında terör saldırıları düzenlemeyi planladığını açıkladı.

Bakü başta olmak üzere ceşitli kentlerde düzenlenen operasyonlarda en az 40 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların bazılarının silahlı direniş gösterdiği ve çıkan çatışmada 2 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Grubun hedef alınmayı plandığı yerler arasında Eurovision şarkı yarışmasının yapıldığı "Crystal Hall", yabancıların kaldığı lüks oteller, polis merkezleri ve camiler de bulunuyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e de suikast planlandığı da belirtiliyor. Azeri yetkililer, bu operasyonu aslında Eurovision şarkı yarışmasından önce gerçekleştirdi. Ancak yarışmacı ve konukları endişelendirmemek için kamuoyunun bilgilendirilmesi geciktirildi.

İran'la gerilim

Azerbaycan güvenlik güçleri geçtiğimiz aylarda da bir dizi terör saldırısını önlediğini duyurmuş ve bu saldırı planlarından İran'ı sorumlu tutmuştu. Bu nedenle Azerbaycan'ın İran'la ilişkileri giderek geriliyor. Son olarak Azerbaycan İran'daki büyükelçisini geri çekti. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in özel temsilcisi Farid Esri'nin Azerbaycan'a girişine izin verilmediği de ortaya çıktı.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ramin Mehmanperest, "Ülkeler arasındaki ilişkilerin bozulmasını istemiyoruz. Maallesef provakasyonlar sürüyor ve kriz dalgası büyüyor" dedi. İranlı sözcü, özellikle İsrail'in Bakü-Tahran gerginliğini körüklediğini belirtti.