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Dünya

EUROVISION'U AZERBAYCAN KAZANDI DÜSSELDORF (A.A)

15 Mayıs 2011 06:45

-EUROVISION'U AZERBAYCAN KAZANDI DÜSSELDORF (A.A) - 15.05.2011 - Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen 56. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Azerbaycan birinci oldu. Düsseldorf'da Eurovision Arena'da yapılan yarışmada Eldan ve Nigar'dan oluşan grubun söylediği ''Running Scared'' isimli şarkıyla Azerbaycan toplam 221 puan alarak birinciliği elde etti. Eldan ve Nigar sahneye Türk ve Azeri bayraklarıyla çıktı. Eurovision'a dördüncü kez katılan Azerbaycan'ı 189 puanla İtalya ve 185 puanla İsveç takip etti. Arena'yı dolduran Azeriler ve gurbetçiler sonucu hep beraber kutladı. Finalde sahneye çıkmaya hak kazanamayan Yüksek Sadakat grubu yarışmayı VIP bölümünden izledi. 57. Eurovision Şarkı Yarışması 2012 yılı Mayıs ayında Azerbaycan'da yapılacak.

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