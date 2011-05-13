Eurovision'da yarı finaller tamamlandı

T24 - Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen 56. Eurovizyon Şarkı Yarışmasında ikinci yarı finali de tamamlandı. Böylece 14 Mayıs Cumartesi günü yapılacak finalde yarışacak 25 ülke belli oldu.

Düsseldorf Eurovizyon Arena'da gerçekleştirilen yarı finalde finale kalan ülkeler Estonya, Romanya, Moldova, İrlanda, Bosna Hersek, Danimarka, Avusturya, Ukrayna, Slovenya ve İsveç oldu.

İkinci yarı final gecesinde favori gösterilen Bulgaristan ve İsrail ekipleri finale katılamayarak ülkelerini üzdüler.

Ayrıca yıllardır yarı finalde yarışmaya veda eden Hollanda yine aynı akıbete uğramaktan kurtulamadı ve final vizesi alamadı.

14 Mayıs'ta yapılacak finalde şu ülkeler birincilik için yarışacak: Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Sırbistan, Rusya, İsviçre, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Macaristan, Litvanya, Azerbaycan, Yunanistan, Estonya, Romanya, Moldova, İrlanda, Bosna Hersek, Danimarka, Avusturya, Ukrayna, Slovenya ve İsveç.





