Eurovision'da Ukrayna, final için Türkçe parçayla yarışacak

Eurovision 2016 şarkı yarışmasının bugün, 12 Mayıs tarihinde yapılacak ikinci yarı finalinde Ukrayna’yı temsil edecek Kırım Tatar sanatçı Camala, kendisi ve Ukrayna için oy verme çağrısı yaptı. Camal’a yarışmaya içinde Türkçe sözlerin de yer aldığı ‘1944’ isimli bir şarkıyla katılıyor. Camala, ‘1944’te “Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin'in 240 bin Tatar'ı Orta Asya'ya sürmesinin” anlatıldığını belirtiyor. Nakaratı Kırım Türkçesi olan parçada "Yaşlığıma toyalmadım, Men bu yerde yaşalmadım" ifadeleri yer alıyor.

Bu yıl İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen Eurovision 2016 şarkı yarışmasının bugün, 12 Mayıs tarihinde yapılacak ikinci yarı finalinde, Ukrayna’yı temsil eden Kırım Tatar sanatçı Camala, herkese Ukrayna için oy verme çağrısı yaptı. Camala, kişisel Instagram sayfasında, “Bugün Eurovision’un 2. yarı finali! Camala için oy verin, Ukrayna için oy verin!” yorumunu paylaştı.

Ukrayna’nın Eurovision heyetinin etkinlik programına göre, Camala bugün yapılacak ikinci yarı finalin genel provasına katılacak. Saat 23.30 sularında finale geçecek 10 yarışmacının katılacağı bir basın toplantısının yapılması da planlanıyor.

Ev sahibi ülke İsveç ve yarışmaya finansal kaynak sağlayan beş ülke ve Büyük Beşli olarak bilinen: Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İtalya direkt olarak finale çıkıyor.

Yarışmaya Türkçe sözlerle katılıyor

İsveç'in başkenti Stockholm'da bugün, 12 Mayıs saat 22.00’da Eurovision 2016 Şarkı Yarışmasının ikinci yarı finali başlayacak. Ukrayna’yı temsil eden Kırım Tatar kökenli şarkıcı Camala, 12 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek ikinci yarı finalde 14. sırada sahne alacak. Camala, yarışmaya 1944 Kırım Tatar sürgününü konu alan "1944" adlı şarkıyla katılıyor. Camala o dönem 20'li yaşlarda olan büyük-büyükannesinin sürülen Tatarlar arasında bulunduğunu ve çocuklarından birinin Orta Asya'ya giderken yolda öldüğünü belirtirken "Bu şarkıya kendimi özgürleştirmek, büyük-büyükannemin ve mezarı olmayan kızının, bir resimleri bile olmayan binlerce Kırım Tatarının anısını içimden salabilmek için ihtiyacım vardı" ifadelerini kullandı.

Kırım Tatarları Sovyetler Birliği'nin çöktüğü 1991 yılında Kırım'a dönmeye başladılar. Cemile de Kırgizistan'da doğmuş. 1944 şarkısının sözlerinde "Yabancılar senin evine geliyor, seni öldürüyor ve suçsuzuz diyor" deniyor. Nakarat kısmında da Kırım Türkçesi ile "Yaşlığıma toyalmadım, Men bu yerde yaşalmadım" ifadeleri yer alıyor. Cemile "Bu şarkıya kendimi özgürleştirmek, büyük-büyükannemin ve mezarı olmayan kızının, bir resimleri bile olmayan binlerce Kırım Tatarının anısını içimden salabilmek için ihtiyacım vardı" dedi.

Üst düzey destek

Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın Kırım Tatarlarından Sorumlu Yetkilisi, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun Ukrayna’nın İsveç Büyükelçiliği’nin daveti üzerine Camala’yı desteklemek için İsveç'in başkenti Stockholm’a geldiği bildirildi.

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Stockholm ziyareti kapsamında Ukrayna’nın İsveç Büyükelçisi İgor Sagaç ile bir araya geldi, İsveç Parlamentosu’nu ziyaret etti ve Ukrayna diasporası temsilcileri ile görüştü.