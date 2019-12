Eurovision'da oylamaya dikkat!

T24- Oslo'da düzenlenen 55. Eurovision Şarkı Yarışmasında Manga grubu "We could Be The Same" adlı parçasıyla 2. yarı finalde 17.sırada Türkiye'yi finale taşımak için yarışacak. Dikkat edilmesi gereken önemli bir konu var: O da oylama sisteminin değişmiş olması. TSİ 22.00 de başlayacak olan yarışmayı, TRT de canlı olarak ekranlara taşıyacak.





Eski sistemde tüm şarkılar sahne aldıktan sonra oylama başlatılıyor ve belirtilen süre sonunda sonuçlar alınıyordu. Bu yıl ise ilk şarkının başlamasıyla birlikte oylamada başlayacak.



Manga son sırada sahne alacak ve Manga'nın şarkısının tamamlanmasıyla birlikte 10 dakika içinde oylamada son bulacak.



Bu nedenle yurtdışında Manga'ya oy vermek isteyenlerin Manga'nın sahne almasını beklemeden ilk sıradaki ülkenin şarkıyı söylemeye başlamasıyla birlikte oy vermesi gerekiyor.



Çok sayıda iddialı ülkenin yer aldığı ikinci yarı final grubunda Manga'nın kötü bir sürpriz yaşamaması için izleyicilerin buna dikkat etmesi gerekiyor.



Bu konuda görüşlerini belirten Manga'nı solisti Ferman Akgül de bu konuda uyarılarda bulundu ve 2. yarı finalde 17. ve en son olarak sahneye çıkacaklarını belirterek, oylamanın ilk sıradaki ülkeden başlayacak olmasının bir dezavantaj olduğunu söyledi.



Oy vermek için 10 dakikalık bir süre kalacağını anlatan Akgül, ekran başındakilerin maNga sahneye çıkmadan önce oy vermeye başlamalarının çok önemli olduğunu da vurguladı.



Avrupa'da yaşayan Türklerin desteklerini beklediklerini ifade eden maNga grubunun diğer üyeleri de finale kalmak için en iyi şekilde Türkiye temsil edeceklerini açıkladı.



150 milyon kişi izleyecek



Tüm Avrupa'da 25 ülkenin resmi televizyonlarının yapacağı canlı yayında, 2. yarı finalin yaklaşık 150 milyon insan tarafından izleneceği tahmin ediliyor.



Grubun vokalisti Ferman Akgül, "Yaşam Döngüsü" meydanında dün yaptığı açıklamada, beklediklerinden daha az stresli bir hafta yaşadıklarını belirterek, "Yarın 2. yarı finale katılıyoruz. Bu yıl yarışmaya katılan tek Rock grubuyuz. İnsanların bize ilgisi biraz daha farklı ve olumlu. Bu bizi daha çok motive ediyor" diye konuşmuştu.



Akgül, "En çok favori ülkenin bulunduğu grupta yarışacağız. Azerbaycan, Ermenistan, İsrail, Danimarka ve İsveç gibi ülkeler çok iddialı. Yarışmada, çok iyi bir sonuç elde edeceğimize inanıyoruz" dedi.