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BBC Türkçe

Eurovision'da LGBTİ bayrağını sansürleyen Çin'e yayın yasağı

Avrupa Yayın Birliği, Eurovision şarkı yarışmasının ilk yarı finalinde açılan LGBTİ sembolü gökkuşağı bayrağını sansürlediği için Çin'in yayın hakkını iptal etti. Çin ayrıca, dövmeli sanatçılarla, eşcinsel aşkı konu alan şarkıcının performanslarını da gös

11 Mayıs 2018 05:12

Avrupa Yayın Birliği (EBU), Çin'in en çok izlenen televizyon kanallarından Mango TV'nin, Eurovision'da LGBTİ sembollerini sansürlediği gerekçesiyle yayın hakkını iptal etti.

Mango TV, Salı günü düzenlenen Eurovision yarı finalinde LGBTİ sembolü olan gökkuşağı bayrağını ve dövmeli sanatçıları buzlayarak sansürledi.

Çin televizyonu ayrıca eşcinsel aşkı konu edinen İrlanda'nın performansıyla, dövmeli sanatçılarla katılan Arnavutluk'un performansını yayınlamama kararı almıştı.

Çin kısa bir süre önce dövmeli sanatçıların televizyona çıkmasını yasaklayan bir düzenleme getirmişti.

Mango TV'nin Eurovision yayın hakkını iptal eden Avrupa Yayın Birliği, sansür uygulamanın 'farklılıkları kapsayan değerlerine aykırı' olduğunu söyledi.

Birlik'ten yapılan açıklamada, "Yayıncı kuruluşla ortaklığımızı üzülerek derhal sona erdiriyoruz. İkinci Yarı Finali ve Büyük Finali yayınlamalarına izin verilmeyecek" dendi.

Çin televizyonunun uyguladığı sansür sosyal medyanın da tepkisini çekti.

'Homoseksüelliğin Sesi' adlı bir hesap, yayın kuruluşunun kararının 'geriye dönük büyük bir adım' olduğunu söyledi.

Weibo sosyal medya ağının kullanıcıları 'Mongo TV'ye boykot' paylaşımları yaptı. Bazıları da gelecek ay Mango TV'yi izlemeyeceklerini söyledi.

Eurovision'da İrlanda'yı temsil eden Ryan O'Shaughnessy BBC'ye açıklamasında Avrupa Yayın Birliği'nin kararından memnuniyet duyduğunu söyledi:

"Başından beri aşk aşktır dedik, iki erkek arasında olsun, iki kadın arasında ya da bir erkek bir kadın arasında olsun. Dolayısıyla bunun önemli bir karar olduğunu düşünüyorum."

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