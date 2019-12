Eurovision'da Hadise dördüncülükte kaldı

Hadise Rusya'yı salladı - VİDEO

Hadise'nin memleketi Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, Hadise'nin sahne aldığı sırada büyük coşku yaşandı.



Hadise'nin annesi Gülnihan Açıkgöz'ün doğum yeri olan Yıldızeli ilçesine bağlı Yavu beldesinde, şarkıcının akrabaları ve vatandaşlar yarışmayı belde meydanında kurulan dev ekranda izledi.



Hadise sahneye çıktığında, meydandaki vatandaşlar büyük coşku yaşadı. Aralarında çocukların ve yaşlıların da bulunduğu çok sayıda vatandaş, Türk bayraklarını sallayarak ''Hadise'' diye tempo tuttu. Hadise'nin şarkısını seslendirdiği sırada, beldede havai fişekler atıldı.



Hadise'nin Antalya'da yaşayan dedesi Hacı Canol'un kardeşi Abdülrezzak Canol ise yarışmayı bir süre meydanda takip ettikten sonra Hadise'yi izlemek üzere evine gitti. Hadise'nin beldedeki en yakın akrabası olduğu bildirilen Abdülrezzak Canol, yarışmayı evinde bazı akrabalarıyla takip etti.



Hadise'nin babası Hasan Açıkgöz'ün doğum yeri Yıldızeli'ne bağlı Fındıcak köyünden bazı vatandaşlar da beldeye gelerek Hadise'yi beldedeki dev ekrandan izledi.



Eurovision özel gala gecesi



Eurovision finali öncesinde TRT 1 ve TRT Avaz kanalları ortak yayınla saat 19.50’de "Dünden Bugüne Eurovision" adlı program yayınlandı. Jülide Ateş’in sunduğu programda Eurovision şarkı yarışmasının unutulmayan isimleri sahnede aldı. Eurovision şarkı yarışmasının efsane isimleri Anne Marie David ve Johnny Logan bu özel gecenin onur konukları oldular. David ve Logan, programda Behzat Gerçeker’in önderliğindeki ENBE Orkestrası eşliğinde unutulmayan şarkılarını seslendirdi.



Bülent Arınç başarılar diledi



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 54. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek şarkıcı Hadise'ye başarı dileğinde bulundu.



Alınan bilgiye göre, Başbakan Yardımcısı Arınç, Hadise'yi telefonla aradı. Hadise'ye başarı dileklerini ileten ve tüm Türkiye'nin kendisini gönülden desteklediğini belirten Arınç, ''Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek, yeni bir başarıya imza atacağınıza canı gönülden inanıyorum. Başarılar diliyorum'' dedi.







Moskova'da düzenlenen 54. Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali dün gece yapıldı.25 ülke sanatçısının yarıştığı gecede, 'Düm Tek Tek' ile 18. sırada sahneye çıkan Hadise, 42 ülkeden topladığı 177 puanla 4.lüğü elde etti.Yarışmanın favorisi Norveç'in uzak ara (387) birinciliği elde ettiği gecede, 218 puanla İzlanda ikinci, 207 puanla Azerbaycan 3. ve 173 puan toplayan İngiltere de 5. sırayı aldı.Moskova'da yapılan 54. Eurovision şarkı yarışmasında ''Düm Tek Tek'' adlı şarkısıyla 177puan alarak 4'üncü olan Hadise, "Çok gururluyum, hedefime ulaştım. Ben her zamanilk beş demiştim, 4. olduk" dedi.Hadise yarışmanın yapıldığı solandan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben her zaman ilk 5 demiştim ve 4. olduk. Çok gururluyum, hedefime ulaştım. Ben hiçbir zaman birinciliğe oynamadım. Çünkü final grubu çok güçlüydü. Birinci olmak isterdim, ama hiçbir zaman birincilik için mücadele etmedim" diye konuştu.Hadise, "Herkes benden birincilik isterken, ben hep ilk beşe girmeyi düşündüm ve bunun için de dua ettim. Allah da benim dualarımı kabul etti. Allah’a şükrediyorum" dedi.Baştan beri Norveç'in favori olduğunu belirten Hadise, "Ama ben Fransa'dan Patricia Kaas gibi, İngiltere'den Jade Ewen gibi dünyaca ünlü sanatçıları geride bıraktım. EBU'daki yetkililer bile başarımızı, bu kadar güçlü bir gruptan 4. çıkmamızı çok iyi buldular" şeklinde konuştu.Hadise daha sonra şunları söyledi:"Türkiye’den sonra ikinci vatanım olan Belçika'dan 12 puan gelmeseydi, hayatta bir daha Belçika’ya gitmezdim. Ama Belçika'yı çok seviyorum.Şu an en çok yapmak istediğim ve yapamadığım şeyi yapacağım, bol bol yağlı yemekler istiyorum. İlk gördüğüm hamburgercide duracağım, doyana kadar hamburger yiyeceğim. Daha sonra da kahve içeceğim."2. hafta önce İngilizce albümünün çıktığını, 3. albümünün de yakında çıkacağını belirten Hadise, bir klip işi olduğunu belirterek, "Klibi çektikten sonra tatile gidip, bol bol yüzmek, kitap okumak ve son aylarda yapamadığım şeyleri yapmak istiyorum" dedi.Hadise son olarak, "Hiç ağlamadım, hiç üzülmedim, çok mutluyum" diye konuştu.Türkiye-Ermenistan yakınlaşması nedeniyle Türkiye’ye yarışmada puan vermeyeceği dile getirilen Azerbaycan, Hadise’ye 12 puan verdi. Türkiye’den de aynı şekilde Azeri yarışmacılar Aysel-Arash’a tam puan çıktı.Yarışmanın en ilgi çekici yönü, halktan toplanan oylarla katılımcı kurumların oluşturduğu ihtisas jürilerinin yarı yarıya oluşturduğu oylara rağmen politikanın hakimiyetini kaybetmemesi oldu.Komşu ülkelerin birbirlerine oy verdiği yarışmada Türkiye, Belçika, Fransa, İsviçre, İngiltere, Makedonya ve Azerbaycan’dan tam puan aldı. Türkiye’ye Almanya, Bulgaristan ve Arnavutluk 10 puan , Hollanda 8, Bosna-Hersek ve Norveç 7, İsveç, Romanya ve Danimarka 6 puan, Malta, Finlandiye ve Macaristan 5, Ermenistan 4, İsrail, Karadğ, Yunanistan ve Portekiz 3, İspanya 2 ve Çek ile Hırvatistan 1’er puan verdiler. Yarışmada 14 ülke Türkiye’ye hiç puan vermedi.İspanya:2Belçika:12Malta:5Almanya:10Çek Cumhuriyeti:1İsveç:6Fransa:12İsrail:3Karadağ:3Finlandiya:5İsvçre:12Bulgaristan:10İngiltere:12Makadenyo:12Yunanistan :3Bosna Hersek:7Arnavutluk:10Hollanda:8Hırvatistan:1Portakiz:3Romanya:6Danimarka:6Ermenistan:4Macaristan:5Azarbeycan:12Norveç:71. Litvanya'dan Sasha Son,2. İsrail'den Noa ve Mira Awad,3. Fransa'dan Patricia Kaas,4. İsveç'ten Malena Ernman,5. Hırvatistan'dan İgor Cukrov ve Andrea,6. Portekiz'den Flor-de-lis,7. İzlanda'dan Yohanna,8.Yunanistan'dan Sakis Rouvas,9. Ermenistan'dan İnga ve Anush,10. Ev sahibi Rusya'dan Ukrayna asıllı sanatçı Anastasia Prikhodko,11. Azerbaycan'dan Aysel ve Arash,12. Bosna Hersek'den Regina grubu,13. Moldova'dan Nelly Ciobanu,14. Malta'dan bu ülke adına yarışmaya 3. kez katılan Chiara,15. Estonya'dan Urban Symphony,16. Danimarka'dan Brinck,17. Almanya'dan Alex Swings Oscar Sings,18. Türkiye'den Hadise,19. Arnavutluk'tan 16 yaşında yarışmanın en genç solisti olan Kejsi Tola,20. Yarışmanın favorileri arasında gösterilen Norveç'ten Alexander Rybak,21. Ukrayna'dan ekonomik krizi protesto şarkısıyla Svetlana Loboda,22. Romanya'dan Elena,23. İngiltere'den Jade Ewen,24. Finlandiya'dan Waldo's People grubu,25. ve son sırada İspanya'dan Soraya sahne alacak.Finalde oylamaların yarısı SMS ile halk oylaması, diğer yarısı ise ülkelerin oluşturduğu jüri oyları ile verildi. Yarışmayı kazanan Norveç, gelecek yılki Eurovision'u organize edebilmesi için 5 milyon İsviçre Frangı almaya hak kazandı.Moskova'da düzenlenen 54. Eurovision şarkı yarışmasının finalinde Türkiye'yi ''Düm Tek Tek'' adlı parçasıyla temsil eden Hadise, 18. sırada sahneye çıktı. Olimpinski spor salonunda bulunan 22 bin seyirci Hadise'yi büyük alkışla karşıladı. 400'ün üzerinde Türk ellerinde Türk bayrakları ile Hadise'yi destekledi. Salonda Türk bayraklarının yanı sıra diğer ülke bayraklarının da dalgalanması renkli bir görüntü oluşturdu.Hadise, stilist Mahmut Karadağ tarafından "Gizia" firmasına yaptırılan ve Türk Bayrağı'nı simgeleyen kırmızı renk kostümü ile sahne aldı. İtalya'nın Milano kentinden getirilen özel kumaşla yapılan ve iki parçadan oluşan elbisenin kenarları altın ve Swarovski taşlarla işlenmişti. Hadise'ye, Rus dansçı kızlar Olga ve Svetlana eşlik ederken, dansçı Uğur Yıldırım'ın akrobatik hareketleri de koreografiyi canlandırdı.