Eurovision'da Azerbaycan kazandı

T24 - Temsilcimiz Yüksek Sadakat'in elendiği 56. Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali Almanya'nın Dusseldorf kentinde yapıldı. Azerbaycan 211 puanla yarışmayı kazanan ülke oldu. Azeri şarkıcı Nigar sahneye Türkiye bayrağıyla geldi.





Temsilcimiz Yüksek Sadakat’in birinci yarı finalinde beklenmedik şekilde elendigi 56. Eurovision şarkı yarışması finali yapıldı.

Finalin en büyük 4 favorisi arasında sayılan Azerbaycan temsilcileri Nigar ve Eldar, yarışmayı rahatlıkla kazandı. Nigar yarışmayı kazandıktan sonra sahneye çağrıldıklarında elinde Türk bayrağıyla sahneye çıktı.







Yarışmada İtalya 189 puan ikinci oldu. Üçüncülüğü ise 185 puanla İsveç aldı.

Türkiye 12 puanı Azerbaycan'a verdi.

Bu arada Türkiye'nin elendiği 1. yarı finalde sadece 47 puan alabildiği ve 13. sırada kaldığı öğrenildi.





