'Eurovision'a Kürtçe şarkıyla katılalım'

Yıllardır Türkiye'de olay olan Eurovision şarkı yarışmasını, bu yıl daha da renklendirecek bir öneri geldi. Kalan Müzik Sahibi Hasan Saltık, 2010 yılında Norveç'in başkenti Oslo'da gerçekleştirilecek 55. Eurovision şarkı yarışmasına Kürtçe bir parçayla gidilmesi teklifinde bulundu.



Müthiş puan toplar



Böyle bir adımın dünyada büyük yankı bulacağını öne süren Saltık, "Buradan TRT Genel Müdürü ibrahim Şahin'e çağrı yapıyorum: Şu anda Eurovision seçmeleri var. Bir Kürt sanatçının yarışmaya katılması büyük bir olay olur, müthiş puan toplar, ingilizce şarkıyla katılıyoruz, Kürtçe niye olmasın" dedi.



En iyi Aynur temsil eder



Böyle bir yarışmada en iyi "Keçe Kurdan" albümüyle ses getiren Aynur Doğan'ın, Türkiye'yi temsil edebileceğine inandığını da dile getiren Saltık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynur, en iyi seslerden bir tanesi.Türkiye'de pek fazla yazılmıyor ama kızın dünyada konser vermediği yer kalmadı. Avrupa ve Amerika'da turneden yeni döndü. Geçenlerde italya'da Pavarotti'nin sürekli konser verdiği yüzyıllık salonda konser verdi. Avrupa'nın en iyi dergilerinde beş altı kez kapak oldu. Orada çok iyi tanınıyor. Bu imajından faydalanabiliriz. Ama illa da Aynur olsun demiyoruz. Bir başka isim de olabilir. Burada önemli olan Kürtçe bir parça ile yarışmaya gidilmesidir. Bence müthiş bir olay olur."







