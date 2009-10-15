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Eurovision'a Kürtçe şarkı

Ertuğrul Günay, Türkiye’nin Eurovision şarkı yarışmasına Kürtçe şarkıyla katılabileceğini söyledi.

15 Ekim 2009 03:00

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye’nin Eurovision şarkı yarışmasına Kürtçe şarkıyla katılabileceğini söyledi.

Şivan Perver’in Türkiye’ye dönüşü için engel kalmadığını belirten Günay, “Gelip konser verirse en ön sırada izlerim” dedi. Kürt sanatçıların dönebilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Günay, Nazım Hikmet’e vatandaşlık iadesinin ardından Ahmet Kaya’nın mezarının Türkiye’ye getirilmesi için ailesiyle görüştüğünü söyledi.

Günay, şunları söyledi: “Gelmek istiyorsa buna hiçbir engel olmadığını söyledim. Karşılıklı iyi mesajlar gelip gidiyor. Bunu yüz yüze dönüştürebiliriz.”

Günay, Eurovision’da Kürtçe şarkı konusunda sözlerini şöyle sürdürdü: “Seçimi ben yapmıyorum. Bir parça müzikalitesiyle evrensel nitelikleri taşıyorsa seçici kurul karar verir. Niye olmasın? Daha önce İngilizce parçalarla katıldık. Kürtçe parçayla da katılabiliriz.”
Günay, Oscar aday adayı “Güneş’i Gördüm” adlı film için de “Umarım iyi sonuçla döneriz, çok isterim tabii ki” dedi.

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