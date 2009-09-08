Eurovision'a kim gidecek?

NTV'de Yekta Kopan'ın sunduğu 'Gece Gündüz' programına bu yıl yapılacak olan Eurovision Şarkı Yarışması'na Türkiye'den katılacak olan kişiyle ilgili çeşitli yorumlara yer verildi.

Hande Yener, Burcu Güneş, Murat Boz, Bedük gibi birçok ismin gündeme geldiği konuyla ilgili olarak, TRT'nin Nazan Öncel'e teklif getirdiği şeklinde haberler de kısa bir süre önce basında yer almıştı.

Daha önce yine NTV'deki 'Yaz Gecesi Şovu' programında, MFÖ grubundan Fuat Güner, Burcu Güneş'i adres göstermişti.

Sertab Erener'in aldığı birincilikten sonra daha da çok ilgi gösterilen yarışmaya gitmek için birçok şarkıcı da talip oluyor.

Zaman zaman televizyon programlarında bazı şarkıcılar da açık açık gitmek istediklerini söylemişti.

Bu isimlerden birisi olan Burcu Güneş. İnternette yapılan oylamalarda Şebnem Ferah ile en çok oyu alan isimler arasında bulunan Burcu Güneş, bu isteğini tekrarlayarak doğru bir ekiple başarılı olacağını belirtti ve "Bu konuda iddialıyım. Aynı zamanda da bir yurtdışı sesim, yüzüm olduğunu biliyorum. Akustik de olsa şarkı, tamamı elektronik de olsa, onun üzerinde farklı ses tınım, renklerim ve o şarkıyı hissedişimle, elimden gelenin en iyisini bu konuda yapabileceğime inanıyorum" dedi.

Ciguli gitsin

Müzik yazarları da bu tartışmalarla ilgili görüşlerini NTV'ye aktardılar.

Müzik Yazarı Naim Dilmener, Eurovision'un epey bir süredir müzik yarışması olmaktan çıktığını ve bir televizyon, bir şov programı gibi göründüğünü söyleyerek "Bence Ciguli,duruşuyla o Eurovision sahnesinde, yapılabilecek en iyi şeyi yapar. Biraz da kafa bulmak lazım" şeklinde konuştu.

Bedük gitsin

Mehmet Tez'in adayları ise Hayko Cepkin ve Bedük oldu. Tez, Bedük'ün dans ettirdiğini ve şovunun da çok güzel olduğunu belirterek Hayko'nun da dikkat çekici olabileceğini söyledi.

Mehmet Tez'in bir başka önerisi ise Aynur ve Ajda Pekkan'ın gitmesi yönünde. Sahnede birlikte Kürtçe şarkı söyleyen ikilinin başarısını gösteren Mehmet Tez, aynı şekilde Eurovision'da da böyle bir temsil olabileceğini belirtti.

Hande gitsin

Sabah Gazetesi'nde yazan Ayşe Özyılmazel'in tercihi ise Hande Yener'den yana oldu. Özyılmazel, "Hem modern, hem şık, hem müziği dünyaya daha yakın bir isim. Onun için Hande Yener'in başarılı olabileceğine inanıyorum. Hande Yener diyorum" ifadesini kullandı. televizyon gazetesi