Eurovision'a 'Dita show'damgasını vuracak

Dita'nın bu akşamki yarışmada giyeceği kışkırtıcı hafif kostüm Eurovision şarkı yarışmasının ağır havasını dağıtacak gibi görünüyor.Moskova'da yapılan provalar esnasında görülen kıyafet hayrete düşürdü.Göğüslerinini hemem hemen açıkta bırakan derin dekolteli üzerinde elmas kesimli süslemeleri olan kostüm yoğun seksapalitesiyle dikkat çekti.Dita'ya pop şarkıcısı Alex Swings eşlik edecek.. Birlikte düet yapacak olan ikili, 'Miss Kiss Kiss Bang" adlı şarkıyı söyleyecek.36 yaşındaki striptizci Alman gazetelerine verdiği röportajda 'bu uyumun bize yarışmayı kazandıracağını ümit ediyorum' dedi.