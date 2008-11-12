Eurovision yüzünden işinden oldu

Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Hadise, TRT'nin kendisine getirdiği konuşma yasağı yüzünden işinden oldu. Güzel şarkıcı, Kurban Bayramı'nda Kıbrıs'taki Kaya Artemis Resort&Casino'da sahneye çıkmaya hazırlanıyordu.



Deniz geldi



Ama organizatörler, Hadise'nin konuşma yasağı nedeniyle organizasyonun medyada yeterince yer almayacağı düşüncesiyle anlaşmadan vazgeçti. Hadise'nin yerine Deniz Seki ile anlaşıldı. Seki, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Kaya Artemis'te sahneye çıkacak.

