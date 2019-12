'Eurovision için seçilen 3 şarkının da teması aşk'

Şu günlerde Eurovision’la yatıp, Eurovision’la kalkan Hadise'yle Milliyet yazarı Ali Eyüboğ'lu söyleşi yaptı. Eyüpoğlu'nun yazdıkları ve söyleşisi şu şekilde;TRT’nin yeni Eurovision temsilcimiz olarak belirlediği Hadise, Türk bestecilerin kendisine gönderdiği bestelerden üçünü seçip, bunlara İngilizce söz yazdı.Üçünün de teması aşk olan şarkıları stüdyoya girip tamamlayan Hadise, aralarındaki sözleşme gereği bunları TRT’ye sunacak ve kurumun bu konudaki nihai kararını bekleyecek.Hadise, bayram öncesi İstanbul’a geldi ve Beyoğlu’ndaki Richmond Otel’de bir basın toplantısı düzenleyip, Eurovision çalışmaları hakkında bilgi verdi.Hadise ile “Cafe Sohbeti” için randevulaştığımız yer ise Maslak’taki Sheraton Otel’di.Çünkü Hadise, basın toplantısından sonra bu otelde düzenlenen Sivasspor gecesinde sahne alıp, şarkı söyleyecekti.Aynı konulara girmemek, aynı şeyleri sormamak, moda deyimle “pişti olmamak” için önce Hadise’nin basın toplantısını izledim, bu konuda yaptığı açıklamaları dinledim. Sonra da bu “Cafe Sohbeti”ni gerçekleştirdim.Senin soruların da hep böyle özel... En son hadisem, stüdyoda Eurovision için üç şarkı sözü yazmak... Üç beste vereceğiz TRT’ye... Bana gelen demolara sözler yazdım. Bu benim için büyük bir hadise. İlk başta Süheyl (menajeri Süheyl Atay) “Aralık’ta TRT’ye üç beste vereceğiz” deyince paniğe kapıldım önce, nasıl bitireceğiz diye? Üç tane parça... Bir de ben dört dörtlük bir insanım. İngilizce sözleri ben yazmak istedim. Yapabilecek miyim, zamanım olacak mı diye, ama başardım. Nasıl başardığıma hâlâ inanamıyorum. Demek ki insan başarabiliyormuş inanınca. Çok mutluyum.Evet.Bir tanesini salı günü yaptım, diğer ikisini ise perşembe günü yaptım.İşte, oluyor bazen... Bir demonun birinci kısmı, nakaratı hazırdı ama ikinci kısmı hazır değildi. Yolda gidiyorum. Trafik çok yoğundu. Yağmur yağıyor, kar yağıyor bir yandan. Birden aklıma sözler geldi ve hepsini cep telefonuma kaydettim, mesaj yazar gibi. Stüdyoya gittim ve onu okudum, yarım saatte o şarkı bitti.Söyleyebilir miyim Süheyl Bey? (Menajerden onay çıkıyor) Üçünün de teması aşk ama üçü de çok farklı...Ben o şarkıyı nasıl yaşıyorsam, öyle yazıyorum. Aşk şarkılarından ikisi çok pozitif, ama biri biraz negatif...Hayır. Trafikte yazdığım şarkı, çok pozitif bir aşk şarkısı.Ben de bilmiyorum. Ama ben kar yağarken araba sürmeyi çok seviyorum. Öyle durumlarda tsunami gibi kreatif sözler geliyor aklıma, onları da hemen yapıyorum.Evet, tabii...Annem, babam, ablam, kız kardeşim hepsi gurur duyuyorlar. Bunu kutlamak için birlikte yemeğe çıktık.Nedense insanlar TRT’ye çok farklı bir yerden bakıyor. Oysa TRT, benim ne konuşmama, ne de kılık kıyafetime karışıyor. Daha ilk görüşmemizde, “Hadise ne giyerse giysin. İsterse kısa, isterse uzun giysin. Kendisini rahat hissetsin, istediğini yapsın” dediler. Boxer dergisinin yayımladığı o fotoğraflar gelince. Bir kere o fotoğraflar, derginin yazdığı gibi yeni değil. 1.5 sene önce Belçika’da çekilen fotoğraflar onlar. Üstelik ne benim, ne de fotoğrafçının bilgisi var bundan. O fotoğraflara dikkat ederseniz saçlarım siyah, ama gördüğünüz gibi saçlarım artık sarı.Neden vermeyeyim? Bir kere çok güzel fotoğraflar onlar. Benim kızdıran şey o fotoğrafın altına yazdıkları. “Hadise, TRT yasağına karşı son kez böyle pozlar verdi.” Ne demek bu? Ne o pozlar yasaklanacak türden, ne de öyle bir yasak söz konusu. Boxer’ın yayınladığı o fotoğrafları ben çok beğeniyorum. Çok güzel fotoğraflar onlar. Hiç de pişman değilim onları çektirdiğim için. Hatta geçenlerde Esquire dergisinde fotoğraflarım çıktı, onlar da aynı. Denizde, mayolu, kaliteli, seviyeli pozlar onlar...Ben sesime çok güveniyorum. Ben onun için yapmıyorum ki bunu. Ben sanatçı olarak kendimi öyle ifade etmeyi seviyorum ve vücudumdan hiç de utanmıyorum. Allah’a şükür hiçbir yerimde estetik yoktur. Sadece saçlarımı boyuyorum.Nasıl oldu? Süheyl aradı. Tuhaf bir durumdu aslında. Biz önce TRT ile konuştuk. Geldiler, ilk cümleleri, “Biz kız almaya geldik” oldu. Orada ben zaten anladım hani... Çok güzel bir cümleydi, çok hoşuma gitti.Menajerim Süheyl’in ofisine beni istemeye geldiler Eurovision’a. “Kız istemeye geldik Eurovision’a” lafı çok etkiledi beni. Süheyl de, “Evet, razıyız” falan dedi. Ama ondan sonra bunu kutlayamadık, çünkü ha olur, ha olmaz durumu oldu. Her gün gazetelerde yok bilmem kim gidecek Eurovision’a gibi haberler çıkmaya, anketler yapılmaya başladı.Haliyle biz de şüphe duymaya başladık. Derken kontrat geldi, ama benim hâlâ şüphem sürüyordu, gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz diye... O yüzden bir kutlama yapamadık. Hatta TRT ile yaptığımız o görüşmeden sonra Süheyl’le aramızda şöyle anlaştık. O gün gelene kadar bu konuyu hiç konuşmayacaktık ve sorulduğunda da biz gitmiyoruz diyecektik.Ben buna sadık kaldım, ama arada sırada mesaj çekiyordum Süheyl’e. Aradan bir ay geçti. Gideceğiz mi, gitmeyeceğiz mi diye öğrenmek istiyordum. Sonunda iş resmileşti ama bir kutlama falan yapamadık, tadını çıkaramadık. Gidiyoruz diye bir şampanya bile patlatıp içemedim.Ozan Çolakoğlu, Mustafa Çeçeli, Sinan Akçil, Erdem Kınay, Volka Tamöz, Fergan Mirkelam, Orkun Tunç ve Cenk Yılmazer gibi bize demo yollayan besteci arkadaşlarımız oldu. Kiminden biz istedik. Kimi de Süheyl Bey’i tanıyordu, yaptıkları besteyi verdi.Tarkan’ı hep sevdim, halen de çok seviyorum. Kendisi isterse tabii ki de onunla çalışmak isterim ama ben de her gün olgunlaşıyorum. Şu an daha büyük hayallerim var ama Tarkan’ı çok seviyorum. O isterse tabii ki düet isterim.Evet... Şu an benim için Eurovision her şeyden daha önemli, ama Tarkan’la da düet isterim ileride.Albüm çalışmaları da başlayacak. Şimdiden parça seçimlerine başladık. Ocak, şubat, mart ayı gibi stüdyo çalışmalarına başlayacağız. Hem İngilizce, hem Türkçe albüm çıkaracağım. Sanıyorum albümü Eurovision’un hemen ardından çıkarırız.Bayağı teklifler var ama Eurovision’dan başka bir şey yapmak istemiyorum şu an... Bir de kariyer yoluma uymayan şeyler bunlar. Tamam, güzel, hoş geliyor kulağa ama kariyerimi bozacaksa hiç yapmam. İsterlerse trilyon versinler...Tabii ama oyunculuk da beni çok enterese ediyor. Çünkü ben buna inanıyorum. Her şarkıcı aslında birazcık da oyuncudur. Çünkü kliplerde, fotoğraflarda değişik bir karakterini yansıtmak istiyorsun. Kliplerde yönetmenin istediği şeyleri yapıyorsun, onun dediğini oynuyorsun. O yüzden kliplerde oynamayı çok seviyorum. Bu yüzden günün birinde bir filmde yer almak isterim yani...İşim olmadığı zamanlar masajı çok seviyorum, masaja gidiyorum. Saunaya gidiyorum. Spor yapıyorum. Televizyon izliyorum. Vücudumu dinlendirmek için elimden geleni yapıyorum. Çünkü sürekli sahnelerdeyiz, çok az uyuyoruz. O nedenle kendime zaman ayırmayı da öğrendim. Bu çok önemli çünkü. Cep telefonumu kapatırım, maillerime bakmam, internete girmem. Çünkü onlar da kafa yoruyor. Dünya ile bağlantımı kesiyorum. Varsayalım perşembe off günüm. O günü tamamen kendime ayırırım.Offf... Çok şeyi yapamadan dönüyorum. Akmerkez, Kanyon ve Nişantaşı’nın dışında hiçbir yeri gidip gezemedim. Ocak ve şubat ayında stüdyo çalışması için İstanbul’da olacağım, o zaman aklımdaki yerleri gezmeyi planlıyorum.Çok. Çünkü herkes beni herkesle yazıyor. Sanıyorum medyanın uydurduğu 8-9 sevgilim oldu. Geçenlerde Sezen Aksu’nun oğluyla yazmışlar. Hiç alakam yok. Böyle yalan yanlış haberlere sinir oluyorum, yeter artık. Ayrıca kime ne? Hayat benim. Aşk dedikodularıyla gündemde olmaktan nefret ediyo-rum. Ben işimle, şarkılarımla, söylediklerimle gündemde olmak istiyorum. Yok Beyaz, yok Okan... Sinir oluyorum.