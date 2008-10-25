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Eurovision hadisesi

Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil edecek şarkıcının kim olacağı konusunda karar vermeye çalışan TRT, Hadise’yle el sıkıştı

25 Ekim 2008 03:00

Ülkemizi mayıs ayında Moskova’da düzenle-necek 54. Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil edecek şarkıcının kim olacağı konusunda bir süredir karar vermeye çalışan TRT, Belçika’da yaşayan Hadise’yle el sıkıştı 

TRT1 Ana Haber Bülteni’ne dün akşam Belçika’dan telefonla bağlanan Hadise, çok mutlu olduğunu söyledi. Aynı teklifi Belçika’dan da aldığını ama kabul etmediğini anlatan 23 yaşındaki şarkıcı, “Belçika’dan da benim Eurovision’a katılmam istendi. Teklifi hiç düşünmeden reddettim. Çünkü yıllardır hayalim Türkiye adına yarışmaktı. Şimdi TRT’den resmi teklifi aldık. TRT’ye tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Şarkı seçimiyle ilgili de önümüzdeki günlerde Türkiye’ye geldiğinde TRT’yle ve ekibiyle yapacağı toplantı sonrası bir açıklama yapacağını anlatan Hadise, “Şarkının sözlerini kendim yazmak istiyorum. Öyle bir yeteneğim de var. Şarkılarım da şov ağırlıklı olacak” diye konuştu.

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