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Dünya

EUROVİSİON DÜSSELDORF'TA YAPILACAK HAMBURG (A.A)

12 Ekim 2010 22:36

-EUROVİSİON DÜSSELDORF'TA YAPILACAK HAMBURG (A.A) - 12.10.2010 - 2011 Eurovision Şarkı Yarışması, 14 Mayıs 2011 tarihinde Almanya'nın Düsseldorf kentinde yapılacak. Batı Alman Radyo Televizyon Kurulu (WDR) yayın Müdürü Monika Piel, WDR 2 radyo kanalına yaptığı açıklamada, 2011 Eurovision Şarkı Yarışması'nın Düsseldorf'ta gerçekleştirileceğini, Düsseldorf'un koşullarının ev sahipliği için başvuruda bulunan, Berlin, Hamburg ve Hannover kentlerinden daha uygun olduğunu belirtti. Yarışmanın yapılacağı Espnit Arena'nın 2005 yılında hizmete açıldığı ve 66 bin izleyici kapasitesi bulunduğu bildirildi. 2010 yılında Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında 1991 doğumlu Alman şarkıcı Lena Mayar, Satellite adlı parça ile 246 puan alarak birinci olmuştu.  

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