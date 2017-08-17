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Ekonomi

Euro/TL 3 haftanın en düşük seviyesinde

Avrupa Merkez Bankası'nın 'Güçlü Euro endişesi' açıklamasından sonra Euro/TL'de düşüş yaşandı

17 Ağustos 2017 20:33

Euro/TL, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının açıklanmasının ardından 4,1144 ile 3 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, güne 4,1413 seviyesinden başlayan ve 4,1505i gören Euro/TL, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tutanaklarında üyelerin güçlü Euro’dan duydukları kaygıları dile getirmelerinin ardından Euro’nun küresel piyasalarda değer kaybetmesiyle düşüşe geçti.

ECB kararı sonrası 4,1144 ile 3 haftanın en düşük seviyesini gören Euro/TL , saat 15.50 itibarıyla yüzde 0,43 azalışla 4,1211den alıcı buluyor.

Sabah saatlerinde 1,1791 seviyesini gören avro/dolar paritesi de tutanakların ardından gerileyerek 1,1663 ile 27 Temmuzdan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Dolar/TL, gün içinde 3,5133 seviyesini görmesinin ardından 3,5188 seviyelerinde işlem görüyor.

Euro/TL, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının açıklanmasının ardından 4,1144 ile 3 haftanın en 

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