Europol: IŞİD, Avrupa'da Orta Doğu'dakine benzer eylemlere hazırlanıyor

Avrupa Polis Örgütü (Europol), Suriye ve Irak'ta mevzi kaybeden IŞİD'in Orta Doğu'da gerçekleştirdiği bomba yüklü araçla saldırı, insan kaçırma ve gasp gibi eylemlere Avrupa'da da başvurabileceği uyarısında bulundu.

Örgüte göre Fransa'nın yanısıra Almanya, İngiltere, Hollanda ve Belçika da, Irak Şam İslam Devleti örgütünün hedef aldığı ülkeler arasında.

Europol Terörle Mücadele Merkezi'nin, AB ülkelerine yönelik gözden geçirilmiş tehdit unsurlarını içeren raporuna göre, Irak ve Suriye'de büyük kayıplara uğrayan IŞİD'in hedefinde Avrupa ülkeleri var. IŞİD'le mücadele amacıyla ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyona katılan AB üyesi ülkeler ise öncelikli hedef.

Şu anda Avrupa'da onlarca IŞİD üyesi ve sempatizanı bulunduğu vurgulanan raporda saldırıların, IŞİD'e bağlı hücrelerin yanısıra, tek başına hareket eden "yalnız kurtlar" tarafından da gerçekleştirilmesi olasılığının yüksek olduğu belirtiliyor.

Bu nedenle sadece en ince ayrıntısına kadar planlanmış saldırılar değil, ani ve plansız saldırılar da meydana gelebilir.

Raporda, IŞİD'in Suriye ve Irak'ta tamamen yenilmesi halinde cihatçılar ve ailelerinin büyük bölümünün Avrupa'ya geri döneceği belirtildi.

Europol Terörle Mücadele Merkezi'nin raporunda, Irak ve Suriye'de uygulanan bomba yüklü araçla saldırı, insan kaçırma ve gasp gibi yöntemlerin IŞİD tarafından Avrupa'ya taşınabileceği vurgulandı.

Rapora göre, Paris'teki saldırıları düzenleyen IŞİD üyesi grup Fransa'da bomba yüklü araçla saldırı yapmayı da planlıyordu.

Raporda dikkat çekilen bir başka unsur da, mülteci sorunu. Europol'e göre IŞİD, Suriye'den kaçan mültecileri kullanıyor.

Avrupa'daki mülteci karşıtı tepkileri değerlendiren IŞİD militanları, sızdıkları mülteci kamplarında bunu kullanarak, sığınmacıların radikalleşmesine yol açıyor.

Büyük bölümü eski suçlu olan cihatçılar ile Avrupa'daki suçtan hüküm giymiş kişiler arasındaki ilişkinin arttığı kaydedilen rapora göre, IŞİD silah alımı, sahte kimlik ve belge temini gibi konularda Avrupa'daki suçlularla birlikte çalışıyor.

Raporda, Suriye ve Irak'ın temizlenmesinden sonra cihatçıların yeni eylem üssünün Libya olacağı değerlendirildi.

Europol'e göre, sadece IŞİD değil, El Kaide ve El Nusra Cephesi de AB ülkeleri ve Batı'nın çıkarları için ciddi tehdit oluşturuyor.

Belçika Radyosu'na konuşan Europol Genel Müdür Yardımcısı Wil van Gemert'in en büyük korkusu, IŞİD'in Ortadoğu'da uyguladığı yöntemleri Avrupa'ya taşıması.

Van Gemert, IŞİD'in saldırılarının tahmin edilemez olduğunu belirterek, eskiden büyük ölçüde asker ve polisi hedef alınırken, artık IŞİD'le birlikte sivillerin de hedef olduğunu söyledi.

Europol yetkilisi, IŞİD'in Orta Doğu'dan Avrupa'ya kaçan mültecileri kullandığının da bilinen bir gerçek olduğunu vurguladı.

Europol Genel Müdürü Rob Waingright, Avrupa'ya yönelik tehdidin hâlâ çok yüksek olduğunu söyledi.

AB Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove de, Suriye'den dönen cihatçıların patlayıcı ve silahlı eğitim aldıklarını anımsatarak, bu kişilere karşı kapsamlı bir yaklaşım ve uzun vadeli bir çaba gerektiğini vurguladı.