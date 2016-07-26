Europol: Avrupa'ya yüzlerce terörist sızmış olabilir



Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) Avrupa'da yüzlerce teröristin yuvalanmış olabileceği uyarısında bulundu. ‘Neue Osnabrücker Zeitung' gazetesindeki habere göre Europol cihatçıların safında savaşmak için Suriye ve Irak'a giden 5 bin kadar Avrupalının bin 500 ila bin 800'ünün geri döndüğünü tahmin ediyor.

Europol'un edindiği bilgilere göre geri dönenlerin büyük çoğunluğu terör saldırısı düzenleme niyeti taşımıyor ya da saldırı düzenleyecek kifayette değil. Ancak Avrupa'da güvenlik açısından tehlikeli olabilecek yüzlerce potansiyel terörist bulunuyor.

Avrupa Polis Teşkilatı cihatçı IŞİD örgütünün mülteci hareketiyle birlikte saldırı yapmaları amacıyla Avrupa'ya sistematik olarak terörist sızdırdığını tahmin etmiyor. Europol yetkilisi gazeteye yaptığı açıklamada, “Terör örgütü üyeleriyle geri dönen AB pasaportlu yabancı militanlar genellikle mülteci kafilelerine ya da insan kaçakçılarına güvenmeyip sahte veya gerçek pasaportla Avrupa'ya geliyorlar”, dedi.