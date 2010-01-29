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Yaşam

EuroNews Türkçe yayına başlıyor

Uluslararası haber kanalı EuroNews dokuzuncu dili Türkçe'de 24 saat yayın yapacak

29 Ocak 2010 02:00

 T24- Uluslararası haber kanalı EuroNews dokuzuncu dili Türkçe'de 24 saat yayın yapacak.



Uluslararası haber kanalı Euronews'in Türkçe servisi, yayın hayatına başlıyor. TRT'nin uluslararası haber kanalı Euronews'de yüzde 15.70'lik hisse sahibi olduğu anlaşma gereğince, Euronews'in dokuzuncu dili olarak günde 24 saat boyunca Türkçe yayın yapılacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ile çok sayıda davetlinin katılımıyla yapılacak Euronews Türkçe servisinin açılış töreni, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.


Euronews ve TRT imzalanan anlaşma gereğince, 30 Ocak itibariyle Euronews'in yayın dillerinden biri de Türkçe olacak. Almanca, Arapça, İspanyolca, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Portekizce ve Rusça ile birlikte, Euronews'in dokuzuncu dili olarak günde 24 saat boyunca Türkçe yayın yapılacak. TRT Fransız Televizyonu (yüzde 25.37), RAI (yüzde 22.84), ve RTR (yüzde 16.94) ardından dördüncü hisse sahibi oldu. TRT'nin de katılmasıyla, Pier Luigi Malesani'nin başkanlığını yaptığı Euronews Denetleme Kurulu, artık 14 üyeden oluşacak. 2010'dan itibaren Türkçe Euronews, 34 uydu aracılığıyla bütün dünyaya yayınlanacak. Euronews dağıtıcı dijital ağlar yoluyla (kablo, ADSL, uydu ) 150 ülkede 293 milyon insana ulaşacak. Euronews web portalı www.euronews.net de Türkçe'yi 9. dil olarak ekleyecek. TRT de aynı zamanda Euronews'in Türkçe versiyonunu Türkiye ve Türkçe konuşulan komşu ülkelerdeki 17 milyondan fazla haneye çeşitli dağıtım ağları üzerinden yayın yapacak.

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