-EURONEWS KAPALI ÇARŞIYI TANITTI PARİS (A.A) - 16.07.2011 - Merkezi Lyon'da bulunan ve 10 dilde yayın yapan Euronews, İstanbul'un turistik, tarihi ve aynı zamanda ekonomik açıdan önemli bir merkezi olan Kapalı Çarşı'yı izleyicilerine tanıttı. Dünya genelinde ekonomik krizler sürerken, altın fiyatlarının zirve üstüne zirve yaptığını hatırlatan televizyon kanalı, altın borsası açısından da bu pazarın Türkiye ve bölge ülkeleri için oynadığı önemli role dikkati çekti. Televizyon kanalı, ''altının yaklaşık 550 yıldır el değiştirip, artıklarından yeniden hayat bulduğu bir yer var'' olarak nitelediği, dünyanın en eski alışveriş merkezi olan Kapalı Çarşı'yı yaz aylarında ortalama 500 bin kişinin ziyaret ettiğini kaydetti. Euronews, Kapalı Çarşı'da, düğün alışverişi yapandan, turistine yatırımcısından toptancısına kadar her türden altın müşterisi olduğunu belirterek, özellikle Arap ülkelerinden buraya altın almak için gelen müşterilerle röportajlar yaptı. Televizyon kanalı, yaklaşık binin üzerinde kuyumcunun bulunduğu Kapalı Çarşı'nın aynı zamanda dev bir altın atölyesi olduğunu ve Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği altının yüzde 60'ının burada işlendiğini izleyicilerine duyurdu.