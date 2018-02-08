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Spor

EuroLeague'in yeni sponsoru Sinpaş GYO

Seba Gacamer: "2010 yılında Bursaspor'a uğur getirmiştik" "Yeni projemizde Obradovic ile çalıştık"  "Anlaşma 1 yıllık olacak" Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) -  Türkiye'de emlak yatırımları yapan Sinpaş GYO ile EuroLeague arasında sponsorluk anlaşması i

08 Şubat 2018 14:59

Seba Gacamer: \"2010 yılında Bursaspor\'a uğur getirmiştik\"
\"Yeni projemizde Obradovic ile çalıştık\"
 \"Anlaşma 1 yıllık olacak\"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) - 

Türkiye\'de emlak yatırımları yapan Sinpaş GYO ile EuroLeague arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. İstanbul\'da bir otelde düzenlenen törene EuroLeague Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Jordi Bartomeu ve Sinpaş Genel Müdürü Seba Gacamer katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Seba Gacamer, \"Yılın başında enerjimizi hep birlikte topladık. Bu güzel iş birliği ile sezona başlıyoruz. Zaman ve imkan buldukça Bursaspor, Denizli Baskete destek olduk. Bunun gibi irili ufaklı çok desteğimiz oldu. 2010 yılında Bursaspor\'a sponsor olduk, uğur getirdik ve Bursaspor sezonu şampiyon tamamladı. Bugün de Avrupa takımlarının kıyasıya mücadele ettiği bir lige sponsor olduk. İlk defa bir gayrimenkul firması buraya sponsor oluyor. Geçen sene burada Fenerbahçe şampiyon oldu. Biz inanıyoruz ki bu başarılarımız devam edecek\" dedi.
\"YENİ PROJEMİZDE OBRADOVIC İLE ÇALIŞTIK\"
Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Obradovic\'in basketbol tutkusunu kendilerine örnek aldıklarını belirten Gacamer, \"Biz de yeni projemizde Sayın Obradovic ile çalışma fırsatı bulduk. Bizimle yer aldığı projede oldukça rahat etmesini söyledik. Olduğu gibi davranmasını istedik. O da bunu gerçekleştirdi. Ortaya güzel bir iş çıktı\" diye konuştu.
\"ANLAŞMA 1 YILLIK OLACAK\"
Son olarak sponsorluk anlaşmasıyla ilgili bilgiler veren Gacamer, \"Anlaşmamız 1 senelik olacak. Fakat devam edebilecek bir proje\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Sema Gacamer\'in açıklamaları
-Jordi Bartomeu\'dan detaylar
-Genel görüntüler

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