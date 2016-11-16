Euroleague'de Türk derbisi haftası

Basketbolda THY Euroleague'in 8. haftası bir kez daha Türk derbilerine sahne olacak.

Organizasyonun 8. haftasında Fenerbahçe, Anadolu Efes'i yarın, Galatasaray Odeabank ise Darüşşafaka Doğuş'u 18 Kasım Cuma günü konuk edecek.

haberler.com'un haberine göre; kulüplerin yakın dönemde yaptığı önemli yatırımlarla büyük bir gelişim gösteren Türk takımları, son 21 yılda Avrupa arenasında Koraç Kupası, Avrupa Ligi, Avrupa Kupası, EuroChallenge gibi organizasyonlarda 45 kez birbirlerine rakip oldu.

Türk takımları Avrupa'da birbiriyle ilk kez 1995-1996 sezonunda Koraç Kupası'nda karşılaştı.

O zamanki adıyla Efes Pilsen (Anadolu Efes), Koraç Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yle eşleşti. Türk takımlarının birbirine Avrupa'da ilk kez rakip olduğu maç 16 Ocak 1996 tarihinde oynandı. Rakibini deplasmanda 98-65 yenen Efes Pilsen, ikinci maçı 74-56 kaybetmesine rağmen sayı farklıyla yarı finale yükseldi ve sezon sonu Koraç Kupası'nı müzesine götürdü.

Türk takımları arasında Avrupa arenasında en fazla Anadolu Efes ile Fenerbahçe birbirleriyle karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, yarın 9. kez Avrupa arenasında rakip olacağı Anadolu Efes'e bu kulvarda yaklaşık 21 yıldır kaybetmiyor. İki takım arasında Avrupa'da oynanan ilk maçı 16 Ocak 1996'da o zamanki adıyla Efes Pilsen kazanmıştı. Fenerbahçe, daha sonra rakibiyle Avrupa'da yaptığı 7 maçı da kazanmayı bildi.