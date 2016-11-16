T24 LogoT24 Logo
Spor

Euroleague'de Türk derbisi haftası

THY Euroleague'in 8. haftasında Fenerbahçe, Anadolu Efes'i yarın, Galatasaray Odeabank ise Darüşşafaka Doğuş'u konuk edecek

16 Kasım 2016 18:21

Basketbolda THY Euroleague'in 8. haftası bir kez daha Türk derbilerine sahne olacak.

Organizasyonun 8. haftasında Fenerbahçe, Anadolu Efes'i yarın, Galatasaray Odeabank ise Darüşşafaka Doğuş'u 18 Kasım Cuma günü konuk edecek.

haberler.com'un haberine göre; kulüplerin yakın dönemde yaptığı önemli yatırımlarla büyük bir gelişim gösteren Türk takımları, son 21 yılda Avrupa arenasında Koraç Kupası, Avrupa Ligi, Avrupa Kupası, EuroChallenge gibi organizasyonlarda 45 kez birbirlerine rakip oldu.

Türk takımları Avrupa'da birbiriyle ilk kez 1995-1996 sezonunda Koraç Kupası'nda karşılaştı.

O zamanki adıyla Efes Pilsen (Anadolu Efes), Koraç Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yle eşleşti. Türk takımlarının birbirine Avrupa'da ilk kez rakip olduğu maç 16 Ocak 1996 tarihinde oynandı. Rakibini deplasmanda 98-65 yenen Efes Pilsen, ikinci maçı 74-56 kaybetmesine rağmen sayı farklıyla yarı finale yükseldi ve sezon sonu Koraç Kupası'nı müzesine götürdü.

Türk takımları arasında Avrupa arenasında en fazla Anadolu Efes ile Fenerbahçe birbirleriyle karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, yarın 9. kez Avrupa arenasında rakip olacağı Anadolu Efes'e bu kulvarda yaklaşık 21 yıldır kaybetmiyor. İki takım arasında Avrupa'da oynanan ilk maçı 16 Ocak 1996'da o zamanki adıyla Efes Pilsen kazanmıştı. Fenerbahçe, daha sonra rakibiyle Avrupa'da yaptığı 7 maçı da kazanmayı bildi.

ETİKETLER

THY EuroleagueAnadolu EfesFenerbahçeGalatasarayDarüşşafaka Doğuş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24