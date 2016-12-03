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Spor

Euroleague'de haftanın oyuncusu Derrick Brown

Derrick Brown, Maccabi Fox karşısında 22 sayı 12 ribaunt ve 3 asistle oynadı

03 Aralık 2016 17:55

THY Euroleague’de 10. haftanın en değerli oyuncusu Anadolu Efes’li Derrick Brown seçildi.

Maccabi Fox Tel Aviv karşılaşmasında topladığı 38 indeks puanı ile haftanın en değerli performansına imza atan Brown, ayrıca aldığı 12 ribaunt ile de en çok ribaunt alan oyuncu oldu.

Maccabi Fox Tel Aviv karşısında 32:01 dakika sahada kalarak 22 sayı- 12 ribaunt – 3 asist – 2 top çalma ve 1 blok ile 38 indeks puanına ulaşan Brown haftanın en iyi performansını sergiledi. Brown, geçtiğimiz hafta 100-79 kazanılan Kızılyıldız mücadelesinde de 38 indeks puanı toplamıştı.

Brown ayrıca Maccabi fox Tel Aviv potasına bıraktığı 22 sayı ile haftanın en çok sayı atan dördüncü ismi oldu.

Bir diğer Anadolu Efes oyuncusu Tyler Honeycutt da topladığı 31 indeks puanı ile haftanın en değerli üçüncü oyuncusu oldu. 27:31 dakika sahada kalan Honeycutt, 21 sayı – 8 ribaunt –  5 asist – 3 top çalma ve 1 blok ile mücadele etti.

ABD'li oyuncu ayrıca 3 top çalma ile haftanın en çok top çalan üçüncü oyuncusu oldu.

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