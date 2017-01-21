T24 LogoT24 Logo
Spor

EuroLeague'de haftanın MVP'si De Colo

De Colo, 18. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu

21 Ocak 2017 19:06

EuroLeague'de Rus temsilcisi CSKA Moskova'nın Fransız basketbolcusu Nando De Colo, 18. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, CSKA Moskova'nın evinde Brose Bamberg'i 85-64 yendiği maçta 35 verimlilik puanıyla oynayan De Colo, sezonun 18. haftasında MVP ödülüne layık görüldü.

Karşılaşmayı 26 sayı, 5 asist, 4 ribauntla tamamlayan Fransız oyun kurucu, iki sayılık atışlarda 9'da 8, serbest atışlarda 8'de 7 isabetle oynadı.

Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'tan Mike James, takımının Fenerbahçe'ye 84-63 yenildiği maçta topladığı 33 verimlilik puanıyla MVP değerlendirmesinde ikinci sırayı aldı. ABD'li basketbolcu, 25 sayı, 1 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi.

MVP değerlendirmesinde bu iki basketbolcuyu, 23'er verimlilik puanıyla İspanyol ekibi Barcelona Lassa'nın pivotu Vitor Feverani ve İsrail temsilcisi Maccabi FOX'un oyun kurucusu Andrew Goudelock takip etti.

ETİKETLER

Nando De ColoEuroleagueMVP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24