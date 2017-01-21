EuroLeague'de haftanın MVP'si De Colo

EuroLeague'de Rus temsilcisi CSKA Moskova'nın Fransız basketbolcusu Nando De Colo, 18. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, CSKA Moskova'nın evinde Brose Bamberg'i 85-64 yendiği maçta 35 verimlilik puanıyla oynayan De Colo, sezonun 18. haftasında MVP ödülüne layık görüldü.

Karşılaşmayı 26 sayı, 5 asist, 4 ribauntla tamamlayan Fransız oyun kurucu, iki sayılık atışlarda 9'da 8, serbest atışlarda 8'de 7 isabetle oynadı.

Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'tan Mike James, takımının Fenerbahçe'ye 84-63 yenildiği maçta topladığı 33 verimlilik puanıyla MVP değerlendirmesinde ikinci sırayı aldı. ABD'li basketbolcu, 25 sayı, 1 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi.

MVP değerlendirmesinde bu iki basketbolcuyu, 23'er verimlilik puanıyla İspanyol ekibi Barcelona Lassa'nın pivotu Vitor Feverani ve İsrail temsilcisi Maccabi FOX'un oyun kurucusu Andrew Goudelock takip etti.