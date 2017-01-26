Euroleague'de Fenerbahçe - Galatasaray derbisi

THY Euroleague’in 20. haftasında Fenerbahçe, bu akşam Galatasaray Odeabank ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 19 haftada sarı-lacivertliler; 12 galibiyet, 7 mağlubiyet, sarı-kırmızılılar ise 6 galibiyet, 13 mağlubiyet aldı.



Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman ile Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, bugüne kadar Avrupa kupalarında 11. kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Obradovic 7 galibiyet elde ederken, Ergin Ataman ise rakibine karşı 4 kez parkeden galip ayrıldı.

Galatasaray deplasmanda sessiz



Euroleague’de istikrarlı bir tablo sergileyemeyen Galatasaray Odeabank, deplasman maçlarından istediği sonuçları alamıyor. Bu sezon 8 kez deplasmanda mücadele eden sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalardan henüz galibiyet çıkaramadı.

Fenerbahçe, seriyi sürdürmek istiyor

Euroleague’de son 4 maçta aldığı 3 galibiyetle tekrar zirveye ortak olan Fenerbahçe, seriyi Galatasaray Odeabank maçı ile sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Rusya deplasmanında UNICS Kazan’ı 86-61 mağlup etti.

Fenerbahçe Galatasaray Odeabank basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ülker Sports Arena'da oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Fener, evinde mutlu

Bu sezon Euroleague’de Ülker Sport Arena’da 9 kez mücadele eden Fenerbahçe, rakiplerine geçit vermiyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 9 karşılaşmada sadece 2 kez mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, evinde oynadığı UNICS Kazan ile Darüşşafaka Doğuş maçlarından galibiyet çıkaramadı.

İstatistiklerle iki takım

Euroleague'de Fenerbahçe; 77.8 sayı, 32.2 ribaund ve 18.0 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Galatasaray Odebank ise 79.8 sayı, 31.9 ribaund ve 19.5 asist ortalamalarıyla oynuyor. Sarı-lacivertlileri Ekpe Udoh 12.2 sayı ortalamasıyla oynayarak sırtlarken, sarı-kırmızılıları ise Sinan Güler 11.5 sayı ortalamalarıyla takımına katkıda bulunuyor.

Fenerbahçe ligin geride kalan bölümünde oynadığı maçlardan 12 galibiyet ve 7 mağlubiyetle ayrılırken, Galatasaray Odeabank çıktığı karşılaşmaların 6'sını kazanıp 13'nü kaybetti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 103-87 kazanmıştı.