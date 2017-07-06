EuroLeague takvimi açıklandı

Türkiye'yi temsilen Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes'in de yer alacağı THY EuroLeague'de 2017-2018 sezonunun 12 Ekim'de başlayacağı açıklandı. Organizasyonun internet sitesinde yapılan açıklamada, Fransa'nın Chantilly kentinde gerçekleştirilen toplantıda 16 takımlı lig formatına göre oynanmaya devam edecek THY Avrupa Ligi'nde 12 Ekim'de başlayacak normal sezonun 6 Nisan'da sona ereceği bildirildi.

30 hafta sürecek normal sezonun ardından sıralamada ilk 8'de yer alan takımların karşılaşacağı play-off maçlarının 17 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde oynanacağı ifade edildi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliği yapacağı Final Four'un da 18-20 Mayıs tarihlerinde yapılacağı kaydedildi. THY Avrupa Ligi 2017-2018 sezonunda mücadele edecek takımlar ve ülkeleri şu şekilde: Baskonia, Barcelona Lassa, Real Madrid, Unicaja Malaga, Valencia (İspanya), Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş (Türkiye), CSKA Moskova, Khimki (Rusya), Olympiakos, Panathinaikos Superfoods (Yunanistan), Brose Bamberg (Almanya), Kızılyıldız MTS (Sırbistan), EA7 Emporio Armani Milan (İtalya), Zalgiris (Litvanya), Maccabi FOX (İsrail).