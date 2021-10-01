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Spor

Euroleague | Son şampiyon Anadolu Efes, yeni sezona mağlubiyetle başladı

Efes'te ise Shane Larkin 21 sayıyla maçın en skoreri olurken yeni transfer Filip Petrusev 17 sayı üretti

01 Ekim 2021 00:44

THY Euroleague'de yeni sezon başladı. Son şampiyon Anadolu Efes, ilk hafta maçında deplasmanda Real Madrid'e 82-69 mağlup oldu.

Turkish Airlines Euroleague yeni sezon son final eşleşmesiyle başladı. Real Madrid - Anadolu Efes mücadelesinde gülen İspanyol ekibi oldu.

Karşılaşmaya 12-0'lık seriyle başlayan Real Madrid, Thomas Heurtel'in çift hanelere ulaştığı çeyreği 32-15 önde kapattı.

İkinci çeyrekte temsilcimiz Shane Larkin ile sayılar bulsa da savunmada rakibini durduramadı. Boyalı alandan sonuca giden Real Madrid, 21 sayılık farkı yakaladığı çeyreği 50-35 üstünlükle kapattı.

Larkin'in yanına skor katkısı veren bir isim daha çıkaramayan lacivert-beyazlılar, son 10 dakika 20 sayı geride girdi(68-48). Karşılaşmanın son çeyreğinde skor farkının avantajıyla oynayan Real Madrid, parkeden 82-69 galip ayrıldı.

Real Madrid'de Thomas Heurtel 15, Walter Tavares 13, Guerschon Yabusele 12 sayıyla oynadı. Efes'te ise Shane Larkin 21 sayıyla maçın en skoreri olurken yeni transfer Filip Petrusev 17 sayı üretti.

Günün sonuçları

AS Monaco 75-63 Panathinaikos

Maccabi Tel Aviv 69-68 Bayer Münih

Olimpia Milano 84-74 CSKA Moskova

 

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