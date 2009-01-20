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Spor

Euroleague Panorama

Euroleague'de 1. tur karşılaşmaları tamamlandı.

20 Ocak 2009 02:00


Euroleague'de 1. tur karşılaşmaları tamamlandı. Temsilcilerimizden Efes Pilsen D Grubu'nu 5. sırada noktalarak turnuvaya erken veda ederken, Fenerbahçe Ülker C Grubu'nu 3. sırada bitirererk tur vizesi aldı. Sarı-lacivertli ekibin geç pivotu Oğuz Savaş ise, haftanın en değerli oyuncusu seçildi.

Euroleague'de 10. hafta karşılaşmalarının ardından ikinci tura yükselen takımlar belli oldu.

Temsilcilerimizden Efes Pilsen, deplasmanda Real Madrid'e 80-69 yenilerek D Grubu'nu 5. sırada tamamladı. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, kulüp tarihinde ilk kez son 16 takım arasına giremeyerek büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

C Grubu'nda mücadele eden ve Top 16'ya kalmayı bir önceki hafta garantileyen Fenerbahçe Ülker ise, Lottomatica Roma'yı uzatma sonunda 90-86'lık skorla geçmesine rağmen averajla 3. olarak bir üst tura yükseldi.

Euroleague'de Top 16'ya kalan takımlar ise şöyle:

A Grubu: Unicaja, Olympiakos, Maccabi Electra, Cibona
B Grubu: Regal FC Barcelona, Montepaschi Siena, Panathinaikos, Asseco Prokom
C Grubu: Tau Ceramica, Lottomatica Roma, Fenerbahçe Ülker, Alba Berlin
D Grubu: CSKA Moskova, Real Madrid, A.J. Milano, Partizan

Euroleague'de ''normal sezonu''nun 10. ve son haftasının ''en değerli oyuncusu'' (MVP), Fenerbahçe Ülker'in milli pivotu Oğuz Savaş oldu.

21 yaşında ve 2.13 metre boyundaki Oğuz Savaş, takımının İstanbul'da İtalyan temsilcisi Lottomatica Roma'yı uzatmada 90-84 yendiği maçta 34.5 dakika sahada kaldı. Genç pivot, bu sürede 27 sayı, 8 savunma, 1 hücum 9 ribaunt, 3 asist ve 2 blokluk performansıyla 41 puan topladı ve haftanın ''MVP''si olmaya hak kazandı.

Ligin ilk bölümünün MVP'si unvanını ise İtalya'nın Lottomatica Roma takımının Sloven oyun kurucusu Sani Beciroviç elde etti. Beciroviç, toplam 198 ve maç başına 22 puan ortalaması tutturarak bu başarıya ulaştı. Beciroviç ayrıca, sayı krallığında da toplam 157 ve maç başına 17.44 ortalamayla 2. sırada yer almayı başardı.

''Normal sezon''da savunma ribaundu kategorisinde Fenerbahçe Ülker'in milli forveti Mirsad Türkcan, toplam 51 ve 5.67 ortalamayla bu dalın birinciliğini aldı.

Ligde ilk tur grup maçları sonunda diğer bireysel istatistiklerde kategorilerinde ilk sıralarda yer alan

sporcular ile Türk takımları sporcularının bulundukları sıralar ve ortalamaları şöyle:

Sayı
1-Igor Rakoçeviç (TAU Ceramica Vitoria) 200 (20.00)

Toplam Ribaunt
1-Loren Woods (BC Zalgiris Kaunas) 72 (9.00)
2-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 75 (8.33)
10-Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 64 (7.11)

Hücum Ribaundu
1-Loren Woods (BC Zalgiris Kaunas) 27 (3.38)
6-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 24 (2.67)
8-Kerem Gönlüm (Efes Pilsen) 24 (2.40)

Savunma Ribaundu
1-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 51 (5.67)
6-Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 48 (5.33)

Asist
1-Theodoros Papaloukas (BC Pire Olympiakos) 50 (5.00)

Top Çalma
1-Charles Smith (Efes Pilsen), Terrell McIntyre (Montepaschi Siena), Pablo Prigioni (TAU Ceramica Vitoria) 22 (2.20)
5-Marques Green (Fenerbahçe Ülker) 21 (2.10)

Blok
1-Loren Woods (BC Zalgiris Kaunas) 19 (2.38)

GRURLAR VE TOPLU SONUÇLAR

A Grubu
Air Avellino - Cibona: 79 - 75
Unicaja - Maccabi Electra: 92 - 69
Olympiacos - Le Mans: 68 - 78 

TakımGMAYAv.
Unicaja 8 2 771 698 73
Olympiacos 6 4 815 748 67
Maccabi Electra 6 4 815 811 4
Cibona 5 5 760 772 -12
Air Avellino 3 7 754 814 -60
Le Mans 2 8 747 819 -72

B Grubu
Regal FC Barcelona - Zalgiris: 90 - 68
Panathinaikos - Asseco Prokom: 75 - 53
SLUC Nancy - Montepaschi Siena: 79 - 103 

TakımGMAYAv.
Regal FC Barcelona 9 1 813 650 163
Montepaschi Siena 8 2 835 750 85
Panathinaikos 7 3 763 707 56
Asseco Prokom 2 8 675 734 -59
Zalgiris 2 8 716 812 -96
SLUC Nancy 2 8 706 855 -149

C Grubu
Tau Ceramica - DKV Joventut: 91 - 83
Alba Berlin - Union Olimpija: 59 - 67
Fenerbahçe Ülker - Lottomatica: 90 - 86 

TakımGMAYAv.
Tau Ceramica 8 2 916 808 108
Lottomatica 6 4 814 786 28
Fenerbahçe Ülker 6 4 779 755 24
Alba Berlin 4 6 691 748 -57
DKV Joventut 4 6 800 810 -10
Union Olimpija 2 8 725 818 -93

D Grubu
CSKA Moskova - Partizan: 63 - 66
Panionios On Telecoms - AJ Milano: 77 - 87
Real Madrid - Efes Pilsen: 80 - 69

TakımGMAYAv.
CSKA Moskova 7 3 774 644 130
Real Madrid 6 4 740 707 33
AJ Milano 5 5 734 745 -11
Partizan 5 5 706 687 19
Efes Pilsen 4 6 713 762 -49
Panionios On Telecoms 3 7 668 790 -122

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