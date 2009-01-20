Euroleague Panorama

Takım G M A Y Av. Unicaja 8 2 771 698 73 Olympiacos 6 4 815 748 67 Maccabi Electra 6 4 815 811 4 Cibona 5 5 760 772 -12 Air Avellino 3 7 754 814 -60 Le Mans 2 8 747 819 -72

Takım G M A Y Av. Regal FC Barcelona 9 1 813 650 163 Montepaschi Siena 8 2 835 750 85 Panathinaikos 7 3 763 707 56 Asseco Prokom 2 8 675 734 -59 Zalgiris 2 8 716 812 -96 SLUC Nancy 2 8 706 855 -149

Takım G M A Y Av. Tau Ceramica 8 2 916 808 108 Lottomatica 6 4 814 786 28 Fenerbahçe Ülker 6 4 779 755 24 Alba Berlin 4 6 691 748 -57 DKV Joventut 4 6 800 810 -10 Union Olimpija 2 8 725 818 -93

Takım G M A Y Av. CSKA Moskova 7 3 774 644 130 Real Madrid 6 4 740 707 33 AJ Milano 5 5 734 745 -11 Partizan 5 5 706 687 19 Efes Pilsen 4 6 713 762 -49 Panionios On Telecoms 3 7 668 790 -122

Euroleague'de 10. hafta karşılaşmalarının ardından ikinci tura yükselen takımlar belli oldu.Temsilcilerimizden Efes Pilsen, deplasmanda Real Madrid'e 80-69 yenilerek D Grubu'nu 5. sırada tamamladı. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, kulüp tarihinde ilk kez son 16 takım arasına giremeyerek büyük bir hayal kırıklığı yarattı.C Grubu'nda mücadele eden ve Top 16'ya kalmayı bir önceki hafta garantileyen Fenerbahçe Ülker ise, Lottomatica Roma'yı uzatma sonunda 90-86'lık skorla geçmesine rağmen averajla 3. olarak bir üst tura yükseldi.A Grubu: Unicaja, Olympiakos, Maccabi Electra, CibonaB Grubu: Regal FC Barcelona, Montepaschi Siena, Panathinaikos, Asseco ProkomC Grubu: Tau Ceramica, Lottomatica Roma, Fenerbahçe Ülker, Alba BerlinD Grubu: CSKA Moskova, Real Madrid, A.J. Milano, PartizanEuroleague'de ''normal sezonu''nun 10. ve son haftasının ''en değerli oyuncusu'' (MVP), Fenerbahçe Ülker'in milli pivotu Oğuz Savaş oldu.21 yaşında ve 2.13 metre boyundaki Oğuz Savaş, takımının İstanbul'da İtalyan temsilcisi Lottomatica Roma'yı uzatmada 90-84 yendiği maçta 34.5 dakika sahada kaldı. Genç pivot, bu sürede 27 sayı, 8 savunma, 1 hücum 9 ribaunt, 3 asist ve 2 blokluk performansıyla 41 puan topladı ve haftanın ''MVP''si olmaya hak kazandı.Ligin ilk bölümünün MVP'si unvanını ise İtalya'nın Lottomatica Roma takımının Sloven oyun kurucusu Sani Beciroviç elde etti. Beciroviç, toplam 198 ve maç başına 22 puan ortalaması tutturarak bu başarıya ulaştı. Beciroviç ayrıca, sayı krallığında da toplam 157 ve maç başına 17.44 ortalamayla 2. sırada yer almayı başardı.''Normal sezon''da savunma ribaundu kategorisinde Fenerbahçe Ülker'in milli forveti Mirsad Türkcan, toplam 51 ve 5.67 ortalamayla bu dalın birinciliğini aldı.Ligde ilk tur grup maçları sonunda diğer bireysel istatistiklerde kategorilerinde ilk sıralarda yer alansporcular ile Türk takımları sporcularının bulundukları sıralar ve ortalamaları şöyle:1-Igor Rakoçeviç (TAU Ceramica Vitoria) 200 (20.00)1-Loren Woods (BC Zalgiris Kaunas) 72 (9.00)2-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 75 (8.33)10-Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 64 (7.11)1-Loren Woods (BC Zalgiris Kaunas) 27 (3.38)6-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 24 (2.67)8-Kerem Gönlüm (Efes Pilsen) 24 (2.40)1-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 51 (5.67)6-Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 48 (5.33)1-Theodoros Papaloukas (BC Pire Olympiakos) 50 (5.00)1-Charles Smith (Efes Pilsen), Terrell McIntyre (Montepaschi Siena), Pablo Prigioni (TAU Ceramica Vitoria) 22 (2.20)5-Marques Green (Fenerbahçe Ülker) 21 (2.10)1-Loren Woods (BC Zalgiris Kaunas) 19 (2.38)Air Avellino - Cibona: 79 - 75Unicaja - Maccabi Electra: 92 - 69Olympiacos - Le Mans: 68 - 78Regal FC Barcelona - Zalgiris: 90 - 68Panathinaikos - Asseco Prokom: 75 - 53SLUC Nancy - Montepaschi Siena: 79 - 103Tau Ceramica - DKV Joventut: 91 - 83Alba Berlin - Union Olimpija: 59 - 67Fenerbahçe Ülker - Lottomatica: 90 - 86CSKA Moskova - Partizan: 63 - 66Panionios On Telecoms - AJ Milano: 77 - 87Real Madrid - Efes Pilsen: 80 - 69