Euroleague Panorama

Euroleague'de 1. tur karşılaşmaları tamamlandı. Temsilcilerimizden Efes Pilsen D Grubu'nu 5. sırada noktalarak turnuvaya erken veda ederken, Fenerbahçe Ülker C Grubu'nu 3. sırada bitirererk tur vizesi aldı. Sarı-lacivertli ekibin geç pivotu Oğuz Savaş ise, haftanın en değerli oyuncusu seçildi.
Euroleague'de 10. hafta karşılaşmalarının ardından ikinci tura yükselen takımlar belli oldu.
Temsilcilerimizden Efes Pilsen, deplasmanda Real Madrid'e 80-69 yenilerek D Grubu'nu 5. sırada tamamladı. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, kulüp tarihinde ilk kez son 16 takım arasına giremeyerek büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
C Grubu'nda mücadele eden ve Top 16'ya kalmayı bir önceki hafta garantileyen Fenerbahçe Ülker ise, Lottomatica Roma'yı uzatma sonunda 90-86'lık skorla geçmesine rağmen averajla 3. olarak bir üst tura yükseldi. Euroleague'de Top 16'ya kalan takımlar ise şöyle:
A Grubu: Unicaja, Olympiakos, Maccabi Electra, Cibona
B Grubu: Regal FC Barcelona, Montepaschi Siena, Panathinaikos, Asseco Prokom
C Grubu: Tau Ceramica, Lottomatica Roma, Fenerbahçe Ülker, Alba Berlin
D Grubu: CSKA Moskova, Real Madrid, A.J. Milano, Partizan
Euroleague'de ''normal sezonu''nun 10. ve son haftasının ''en değerli oyuncusu'' (MVP), Fenerbahçe Ülker'in milli pivotu Oğuz Savaş oldu.
21 yaşında ve 2.13 metre boyundaki Oğuz Savaş, takımının İstanbul'da İtalyan temsilcisi Lottomatica Roma'yı uzatmada 90-84 yendiği maçta 34.5 dakika sahada kaldı. Genç pivot, bu sürede 27 sayı, 8 savunma, 1 hücum 9 ribaunt, 3 asist ve 2 blokluk performansıyla 41 puan topladı ve haftanın ''MVP''si olmaya hak kazandı.
Ligin ilk bölümünün MVP'si unvanını ise İtalya'nın Lottomatica Roma takımının Sloven oyun kurucusu Sani Beciroviç elde etti. Beciroviç, toplam 198 ve maç başına 22 puan ortalaması tutturarak bu başarıya ulaştı. Beciroviç ayrıca, sayı krallığında da toplam 157 ve maç başına 17.44 ortalamayla 2. sırada yer almayı başardı.
''Normal sezon''da savunma ribaundu kategorisinde Fenerbahçe Ülker'in milli forveti Mirsad Türkcan, toplam 51 ve 5.67 ortalamayla bu dalın birinciliğini aldı.
Ligde ilk tur grup maçları sonunda diğer bireysel istatistiklerde kategorilerinde ilk sıralarda yer alan
sporcular ile Türk takımları sporcularının bulundukları sıralar ve ortalamaları şöyle: Sayı
1-Igor Rakoçeviç (TAU Ceramica Vitoria) 200 (20.00) Toplam Ribaunt
1-Loren Woods (BC Zalgiris Kaunas) 72 (9.00)
2-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 75 (8.33)
10-Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 64 (7.11) Hücum Ribaundu
1-Loren Woods (BC Zalgiris Kaunas) 27 (3.38)
6-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 24 (2.67)
8-Kerem Gönlüm (Efes Pilsen) 24 (2.40) Savunma Ribaundu
1-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 51 (5.67)
6-Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 48 (5.33) Asist
1-Theodoros Papaloukas (BC Pire Olympiakos) 50 (5.00) Top Çalma
1-Charles Smith (Efes Pilsen), Terrell McIntyre (Montepaschi Siena), Pablo Prigioni (TAU Ceramica Vitoria) 22 (2.20)
5-Marques Green (Fenerbahçe Ülker) 21 (2.10) Blok
1-Loren Woods (BC Zalgiris Kaunas) 19 (2.38) GRURLAR VE TOPLU SONUÇLAR
A Grubu
Air Avellino - Cibona: 79 - 75
Unicaja - Maccabi Electra: 92 - 69
Olympiacos - Le Mans: 68 - 78
B Grubu
|Takım
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|Unicaja
|8
|2
|771
|698
|73
|Olympiacos
|6
|4
|815
|748
|67
|Maccabi Electra
|6
|4
|815
|811
|4
|Cibona
|5
|5
|760
|772
|-12
|Air Avellino
|3
|7
|754
|814
|-60
|Le Mans
|2
|8
|747
|819
|-72
Regal FC Barcelona - Zalgiris: 90 - 68
Panathinaikos - Asseco Prokom: 75 - 53
SLUC Nancy - Montepaschi Siena: 79 - 103
C Grubu
|Takım
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|Regal FC Barcelona
|9
|1
|813
|650
|163
|Montepaschi Siena
|8
|2
|835
|750
|85
|Panathinaikos
|7
|3
|763
|707
|56
|Asseco Prokom
|2
|8
|675
|734
|-59
|Zalgiris
|2
|8
|716
|812
|-96
|SLUC Nancy
|2
|8
|706
|855
|-149
Tau Ceramica - DKV Joventut: 91 - 83
Alba Berlin - Union Olimpija: 59 - 67
Fenerbahçe Ülker - Lottomatica: 90 - 86
D Grubu
|Takım
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|Tau Ceramica
|8
|2
|916
|808
|108
|Lottomatica
|6
|4
|814
|786
|28
|Fenerbahçe Ülker
|6
|4
|779
|755
|24
|Alba Berlin
|4
|6
|691
|748
|-57
|DKV Joventut
|4
|6
|800
|810
|-10
|Union Olimpija
|2
|8
|725
|818
|-93
CSKA Moskova - Partizan: 63 - 66
Panionios On Telecoms - AJ Milano: 77 - 87
Real Madrid - Efes Pilsen: 80 - 69
|Takım
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|CSKA Moskova
|7
|3
|774
|644
|130
|Real Madrid
|6
|4
|740
|707
|33
|AJ Milano
|5
|5
|734
|745
|-11
|Partizan
|5
|5
|706
|687
|19
|Efes Pilsen
|4
|6
|713
|762
|-49
|Panionios On Telecoms
|3
|7
|668
|790
|-122