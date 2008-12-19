Euroleague Panorama



Euroleague'de 8. hafta maçları tamamlandı. Temsilcilerimiz Efes Pilsen ve Fenerbahçe Ülker gruplarında haftayı 3. sırada kapattılar.





Basketbolda ULEB Avrupa Ligi'nde 2008-2009 sezonunun 8. haftasını Türk takımları 2 galibiyetle kapatırlarken, 8. hafta maçları sonunda 12'şer puanla Fenerbahçe Ülker, C Grubu'nda, Efes Pilsen de D Grubu'nda 3. sıraya yükseldiler.



Evsahibi takımların 12 maçtan 8'ini kazandıkları bu haftada Türk ekiplerinden Efes Pilsen, İstanbul'da 9 sayı farkla yenildiği Yunan rakibi BC Panionios on Telecoms'u, Atina'da 14 sayı farkla yenmeyi başardı. Böylece lacivert-beyazlılar hem 4. galibiyetini alırlarken, hem de rakibine sayı averajı üstünlüğü sağlayarak gruptan çıkma yolunda hayli umutlandılar.



Fenerbahçe Ülker ise evinde İspanyol rakibi DKV Joventut Badalona önünde farklı skorla galip geldi ve 3 maçtır süren galibiyet hasretine son vererek, gruptan çıkma şansını sürdürdü.



B Grubu'nun son sırasında yer alan Litvanya ekibi BC Zalgiris Kaunas'ın ilk galibiyetini almasıyla, ligde bu sezon galibiyetle tanışamayan tek ekip olarak A Grubu'nun son sırasında bulunan Fransız ekibi Le Mans Sarthe Basket kaldı.



Ligin 8. hafta mücadeleleri sonunda, 15 puanla B Grubu'nda İspanya'nın Regal FC Barcelona, 14'er puan ve averajla da A Grubu'nda Yunanistan'ın BC Pire Olympiakos, C Grubu'nda İspanya'nın TAU Ceramica Vitoria ve D Grubu'nda da Rusya'nın USH CSKA Moskova takımları lider durumda bulunuyorlar.



MVP BECIROVIC

Ligde 8. haftanın ''en değerli oyuncusu'' (MVP) unvanını, İtalya'nın Lottomatica Roma takımının 27 yaşında ve 1.95 metre boyundaki Sloven oyuncusu Sani Beciroviç aldı.



Sani Beciroviç, takımının evinde Slovenya'nın Union Olimpija Ljubljana takımını uzatmada 74-69 yendiği maçta 31.5 dakika sahada kaldı. Sloven oyuncu, bu sürede 23 sayı, 7 ribaunt (1 hücum-6 savunma), 5 asist, 2 top çalma ve 1 blokluk performansıyla 38 puan topladı ve haftanın ''MVP''si olmaya hak kazandı.



Beciroviç, başarılı performansıyla ligin genel MVP klasmanında da toplam 155 ve maç başına 22.14 puan ortalamasıyla bu kategoride zirveyi bu hafta devraldı.



Ligin 8. haftası sonunda diğer bireysel istatistiklerde kategorilerinde ilk sıralarda yer alan sporcular ile Türk takımları sporcularının bulundukları sıralar ve ortalamaları şöyle:



Sayı

1-Igor Rakoçeviç (TAU Ceramica Vitoria) 150 (18.75)



Toplam Ribaunt

1-Loren Woods (BC Zalgiris Kaunas) 72 (9)



2-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 69 (8.63)



Hücum Ribaundu

1-Loren Woods (BC Zalgiris Kaunas) 27 (3.38)



5-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 23 (2.88)



10-Kerem Gönlüm (Efes Pilsen) 19 (2.38)



Savunma Ribaundu

1-Cyril Julian (SLUC Nancy) 36 (6)



2-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 46 (5.75)



8-Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 41 (5.13)



Asist

1-Omar Cook (Unicaja Malaga) 43 (5.38)



10-Marques Green (Fenerbahçe Ülker) 30 (3.75)



Top Çalma

1-Pablo Prigioni (TAU Ceramica Vitoria) 20 (2.5)



6-Marques Green (Fenerbahçe Ülker) 15 (1.88)



Blok

1-Loren Woods (BC Zalgiris Kaunas) 19 (2.38)



TOPLU SONUÇLAR

A GRUBU

BC Pire Olympiakos (Yunanistan)-KK Cibona Zagreb (Hırvatistan): 93-64



Unicaja Malaga (İspanya)-Air Avellino (İtalya): 72-68



Le Mans Sarthe Basket (Fransa)-Maccabi Electra Tel Aviv (İsrail): 73-87





B GRUBU

Panathinaikos BSA Atina (Yunanistan)-SLUC Nancy (Fransa): 83-69



BC Zalgiris Kaunas (Litvanya)-Asseco Prokom Sopot (Polonya): 79-68



Regal FC Barcelona (İspanya)-Montepaschi Siena (İtalya): 87-61



C GRUBU

Alba Berlin (Almanya)-TAU Ceramica Vitoria (İspanya): 68-73



Lottomatica Roma (İtalya)-Union Olimpija Ljubljana (Slovenya): 74-69 (uzatmada)



Fenerbahçe Ülker (Türkiye)-DKV Joventut Badalona (İspanya): 89-63



D GRUBU

Armani Jeans Milano (İtalya)-BC Partizan Igokea Belgrad (Sırbistan): 73-59



BC Panionios On Telecoms (Yunanistan)-Efes Pilsen (Türkiye): 64-78



USH CSKA Moskova (Rusya)-Real Madrid (İspanya): 78-82



